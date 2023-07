Die vielleicht besten Deals des Jahres: Der Amazon Prime Day startet heute Nacht – das müsst ihr beachten

Am 11. Juli 2023, in der Nacht von Montag auf Dienstag, geht es los: Am Prime Day gibt es wieder tausende Angebote zu entdecken. Wir zeigen euch, wie am meisten spart und dabei nicht den Überblick verliert.

Heute Nacht ist es endlich so weit: Der Amazon Prime Day 2023 * steht in den Startlöchern und ihr habt wieder die Gelegenheit endlich den neuen Fernseher, die neuen Noise-Cancelling-Kopfhörer oder das eine oder andere Smart-Home-Gerät zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Die ersten Deals sind bereits jetzt schon live, geht dafür einfach auf die Prime Day-Übersicht:



Amazon Prime Day 2023 Deal Zum Deal

Wichtig am Prime Day: Ihr müsste Prime-Mitglied sein, um die Angebote wahrzunehmen. Habt ihr noch kein Prime-Abo, könnt ihr ganz einfach ein kostenloses 30-tägiges Probeabo * abschließen.

Prime Day 2023: Darauf müsst ihr achten, Tipps und Tricks

Wie immer bei großen Sales gilt: nicht alles ist Gold, was glänzt. Also immer fleißig Preise vergleichen. Oft werden die Preise einiger Produkte wenige Tage vor einem großen Sale angehoben, womit die Rabatte am Ende nicht so hoch sind, wie angegeben.

Haltet die Blitzangebote im Auge. Das sind Sonderangebote, die nur für einen sehr kurzen Zeitraum verfügbar sind. Bei den Blitzangeboten sind zwar oft nicht die attraktivsten Produkte dabei, doch wenn mal ein Produkt dabei ist, das euch interessiert, dann könnt ihr euch auf saftige Rabatte freuen.

Macht euch vorher Gedanken, was ihr kaufen möchtet und fügt eure Wunschprodukte eurer Shopping-List zu. In eurem Amazon-Account könnt ihr mehrere Einkaufslisten anlegen und ihnen eigene Namen geben. So könnt ihr euch vorher die interessantesten Produkte heraussuchen und am Prime Day schnell checken, was davon im Angebot ist.

Amazon Prime Day 2023: Diese Angebote sind jetzt schon live

Wenn ihr nicht bis heute Nacht warten könnt oder wollt, dann haben wir jetzt schon einige Highlights für euch. Traditionell gibt es dieses Jahr wieder viele. Mit dabei sind Fire TV Sticks, Fire TVs, Amazon Echo Smart-Speaker, Fire HD-Tablets und mehr.

Natürlich informieren wir euch während der gesamten Aktion über die besten Angebote, egal ob TV, Audio, Heimkino, Streaming oder Smart Home. Auch coole Merch-Artikel und spannende Gadgets werden wir für euch im Blick behalten. Natürlich findet ihr bei uns nur Angebote, die sich wirklich lohnen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Schnäppchenjagd.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.