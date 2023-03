Nächste Horror-Serie bei Amazon Prime Video: Erster Trailer für Bienenschwarm entführt in dunkle Obsession mit Popstar

Wie weit geht ein Fan für das Idol, fragt die neue Horror-Serie Bienenschwarm von Amazon Prime Video. Hier gibt's den düsteren, neuen Trailer.

Vor 23 Jahren hat Eminem mit Stan der Vision eines obsessiven, gewaltbereiten Fans einen Namen gegeben. Im März bringt Amazon Prime Video eine eigene Horror-Serie zum Thema heraus. Darin begibt sich eine junge Frau auf einen mörderischen Road Trip – angetrieben von ihrer Verehrung für einen Popstar. Kürzlich wurde der erste lange Trailer für Bienenschwarm (OT: Swarm) veröffentlicht, den wir euch hier präsentieren.

Schaut euch hier den Trailer für Bienenschwarm an:

Swarm - Trailer (English) HD

Worum geht's in der Horror-Serie Bienenschwarm von Amazon Prime Video?

#Swarm ist der Name der Fans eines Popstars in der Serie, die Beyoncé ähnelt und die junge Dre (Dominique Fishback aus Judas and the Black Messiah) ist eine der leidenschaftlichsten Verehrerinnen im Schwarm. In der Serie begibt sich Dre wegen ihrer Obsession auf eine Reise quer durch die USA, mit offensichtlich blutigen Folgen.



Kreiert wurde die Serie von Janine Nabers (Unreal, Watchmen) und Donald Glover (Atlanta). Der ehemalige Community-Star Glover wird zudem bei der ersten Episode Regie führen.

Zur Besetzung der Amazon-Serie gehören neben Hauptdarstellerin Dominique Fishback auch Chloe Bailey (Grown-ish), Damson Idris (Snowfall), Rory Culkin (Signs) und Kiersey Clemons (Zack Snyder's Justice League).

Bienenschwarm kommt am 17. März 2023 zu Amazon Prime Video *. Wer sich trotz der Handlungsbeschreibung noch wundert: Nein, dieser Schwarm hat nichts mit der Frank-Schätzing-Adaption Der Schwarm zu tun.

10 Jahre Netflix-Originals: Diese Serien haben den Streaming-Dienst definiert

Vor zehn Jahren veränderte Netflix die Serienwelt mit der Veröffentlichung von House of Cards für immer. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.