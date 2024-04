Nächste The Big Bang Theory-Serie endet: Erstes Bild vom großen Sheldon-Finale stimmt traurig

Das erste Foto vom Young Sheldon-Finale ist da und läutet das Ende des The Big Bang Theory-Spin-offs ein. Fans dürfen sich jedoch schon jetzt auf Nachschub freuen.

Nachdem die letzte Episode von The Big Bang Theory 2019 über die Fernsehbildschirme flimmerte, wird nun auch die Prequel-Serie der Erfolgs-Sitcom ihr Ende finden. So wird im Mai dieses Jahres das Finale von Young Sheldon laufen und das Spin-off nach 7 Staffeln abschließen. Erste Bilder vom Set bereiten uns auf diesen traurigen Moment vor. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für die Fans.

Bilder vom Young Sheldon-Finale läuten Ende der Serie nach 7 Staffeln ein

Die Dreharbeiten zur 7. Staffel von Young Sheldon wurden am 16. April 2024 beendet. Ein Bild vom Set des Finales zeigt uns den Esstisch der Familie Cooper mit leeren Stühlen – Stühle, auf denen über zahlreiche Episoden hinweg Sheldon (Iain Armitage) mit seinen Eltern und Geschwistern Missy (Raegan Revord) und Georgie (Montana Jordan) Platz nahm.

Das folgende Bild stammt von Regisseur Alex Reid, der insgesamt 36 Episoden der Serie inszenierte:

Georgie-Darsteller Montana Jordan teilte zudem ein Video von dem leeren Young Sheldon-Set nach Beendigung der Dreharbeiten am Dienstag:

Über 7 Staffeln hinweg konnten The Big Bang Theory-Fans der Kindheit von Sheldon Cooper und seinem Weg zum genialen Wissenschaftler beiwohnen. Nachdem Jim Parsons die Rolle in der Kult-Sitcom übernommen hatte, schlüpfte Iain Armitage (Big Little Lies) in dem Prequel in die Rolle des jungen Sheldon. Jim Parsons wird im großen Finale ebenfalls in seiner Kult-Rolle zurückkehren.



Das Young Sheldon-Finale ist nicht das Ende des The Big Bang Theory-Universums

Das Young Sheldon-Finale wird in den USA am 16. Mai 2024 auf CBS als einstündige Spezialfolge ausgestrahlt. Hierzulande stehen die neuen Folgen kurze Zeit später bei Amazon Prime Video als Video on Demand * zum Kauf bereit. Seit dem 15. April 2024 läuft die 7. Staffel von Young Sheldon immer Montags bei ProSieben im Free-TV.

Für Nachschub ist bereits gesorgt. Denn das nächste The Big Bang Theory Spin-off ist in Planung und wird sich um das Familienleben von Sheldons älterem Bruder Georgie und dessen Freundin Mandy (Emily Osment) drehen. Die Serie soll noch dieses Jahr in Produktion gehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

