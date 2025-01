Nahtoderfahrung wegen Tom Cruise: Zuschauer hatte bei Mission: Impossible 8-Screening fast einen Herzinfarkt

Der nächste Mission: Impssible-Film wartet mit einer unfassbaren Action-Sequenz auf, die einigen Fans der Reihe im Gedächtnis bleiben dürfte. Das verspricht zumindest Regisseur Christopher McQuarrie.

Nach sieben Mission: Impossible-Filmen ist die Frage durchaus berechtigt: Wie wollen Tom Cruise und sein Team den Action-Wahnsinn übertreffen? In der Vergangenheit hat sich der Hollywood-Star an Flugzeuge gehängt, ist am Burj Khalifa herumgeklettert und mit einem Motorrad über eine Klippe gesprungen – inklusive Fallschirmlandung.

Jede neue Mission ist ein Fest für Adrenalinjunkies auf der großen Leinwand. Das soll sich auch mit dem achten und womöglich letzten Teil nicht ändern: Mission: Impossible – The Final Reckoning. In einem neuen Interview gibt Regisseur Christopher McQuarrie ein Update zur Fortsetzung und das hört sich ... beängstigend an.

Mission: Impossible 8 stellt selbst die härtesten Fans auf die Probe: "Hatte fast einen Herzinfarkt"

Im Gespräch mit Empire (via Deadline ) teast McQuarrie, was die Fans in The Finale Reckoning erwartet. Das Wichtigste: Das neue Mission: Impossible-Abenteuer wird eine Action-Sequenz beinhalten, die selbst bei der abgebrühten Anhängerschaft der Reihe für Staunen sorgen dürfte. Oder wie es McQuarrie etwas drastischer formuliert:

War hatten ein kleines Screening und jemand sagte: 'Ich bin während der gesamten Sequenz fast erstickt. Ich hatte fast einen Herzinfarkt.' Daraufhin dachte ich nur: 'Ich nehme an, wir haben etwas richtig gemacht.'

Hier könnt ihr den Trailer zu Mission: Impossible 8 schauen:

Mission: Impossible - The Final Reckoning - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Sicherlich steckt in dieser Anekdote eine ordentliche Portion Übertreibung. Würde tatsächlich jemand bei einem Mission: Impossible-Screening gesundheitliche Probleme haben, würde McQuarrie diese Geschichte nicht so heiter erzählen. Dennoch scheint der neue Filme nicht mit Spannung und Nervenkitzel zu geizen.

Von welcher Sequenz genau die Rede ist, wollte McQuarrie nicht verraten. Der Trailer liefert jedoch einige Bilder, die dafür infrage kommen. Etwa Tom Cruise, der von einem Propellerflugzeug hängt. Oder Tom Cruise, der unter Wasser mit seinen Luftvorräten kämpft. Oder Tom Cruise, der schlicht und ergreifend durch die Gegend rennt.



Wann startet Mission: Impossible 8 im Kino?

Mission: Impossible – The Final Reckoning erobert ab dem 21. Mai 2025 die deutschen Kinos. Der Film schließt direkt an die Ereignisse des Vorgängers, Mission: Impossible – Dead Reckoning, an. Nicht zuletzt wurden die beiden Filme ursprünglich als Zweiteiler geplant, ehe die Aufmachung des Mega-Blockbuster nachträglich geändert wurde.