Napoleon-Regisseur Ridley Scott hat einen seiner beliebtesten Filme anders verstanden als Millionen Fans: Bösewicht ist "ein Produkt völliger Vernachlässigung"

Napoleon-Macher Ridley Scott möchte einen Irrtum über seinen Action-Kultfilm Gladiator geraderücken. Joaquin Phoenix' Fiesling Commodus ist nämlich eigentlich eine richtig nachvollziehbare Figur.

Napoleon-Macher Ridley Scott: Gladiator-Bösewicht hat Verständnis verdient

Ridley Scott scheut sich nicht vor Herausforderungen. Weder vor den 6 Schlachten und 250 Minuten von Napoleon , noch vor der herrschenden Meinung der Allgemeinheit. Das beweist er jetzt auch in einem Interview mit Deadline , in dem er

Im Gespräch auf Joaquin Phoenix angesprochen, der vor Napoleon bereits Fiesling Commodus in Gladiator gespielt habe, verbessert Scott:

Für mich ist er die verständlichste Figur. Er ist das Produkt völliger Vernachlässigung durch seinen Vater. Sein Vater vernachlässigt ihn am Ende komplett, indem er sagt: "Du wirst Rom nie regieren." Und dann merkt er, dass er Vergebung will und kniet vor seinem Sohn.

Scott fährt fort:

Das war ein fataler Fehler, denn [Commodus] hat seinen Vater nie knien sehen. Er erstickt ihn. Ab diesem Moment war [er] für mich die nachvollziehbarste Figur des Films. Alles, was er tat, war eigentlich dem Handeln seines Vaters geschuldet.

Schaut euch hier Commodus' Mord-Szene auf Englisch an:

Gladiator dreht sich um den römischen Feldherren Maximus (Russell Crowe), den Kaiser Marcus Aurelius (Richard Harris) so sehr liebt, dass er ihn zu seinem Nachfolger ernennen will. Sein eifersüchtiger Sohn Commodus (Phoenix) tötet sein Vater und lässt Maximus' Familie brutal ermorden.

Wann kommt Ridley Scotts Napoleon ins Kino?

Wie sich im Vergleich zu Commodus Scotts neuer Egomane Napoleon verhält, werden Fans in Kürze erfahren. Napoleon erscheint am 23. November 2023 im Kino. Neben Phoenix ist unter anderem Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) vor der Kamera zu sehen.

