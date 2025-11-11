Ab dieser Staffel würde Nathan Fillion The Rookie verlassen

Nathan Fillion betont immer wieder, wie sehr er seinen Job bei The Rookie liebt. Jetzt hat er erstmals über einen konkreten Abschiedsplan von der Serie gesprochen, der aber nicht gerade endgültig klingt.

Die Hit-Serie The Rookie ist ohne Nathan Fillion kaum vorstellbar, denn Fans lieben den Star in der Rolle des Cops John Nolan. Der Hauptdarsteller selbst schwärmt immer wieder davon, dass die Figur für ihn ein absoluter Traumjob ist, den er wohl noch lange ausüben will. Wie lange genau, hat Fillion jetzt erstmals konkreter erklärt.

Nathan Fillion will The Rookie-Rolle noch 10 Jahre lang in Vollzeit spielen

Gegenüber People hat der Schauspieler exklusiv über seine Zukunftsvision für The Rookie und seine Rolle gesprochen. Derzeit steht die 8. Staffel in den Startlöchern. Ab Staffel 18 wäre demnach für Fillion Schluss:

In zehn Jahren möchte ich The Rookie abschließen und die Serie vielleicht an jemand anderen übergeben. Und dann einen entspannten Ruhestand genießen, indem ich The Rookie besuche und mich in die vier bis sieben Rookie-Spin-off-Serien einbringe, die immer noch laufen und sehr, sehr beliebt sind.

Fillion träumt also von einer Welt, in der seine Hit-Serie noch viele weitere Ableger hervorbringen wird, in denen er nach Lust und Laune immer wieder mal als Nolan vorbeischauen kann. Seine konkrete Vorstellung vom perfekten Ruhestand hat er People auch noch beschrieben:

Ich wünsche mir ein Haus am Strand, irgendwo in den Tropen, wo immer Vögel zwitschern und ich das Meer rauschen höre. Ich weiß nicht, ob ich dort dauerhaft leben werde, aber ich möchte die Möglichkeit haben, jederzeit dorthin zu fahren.

Konkret würde das bedeuten: Sollte The Rookie es wirklich schaffen, bis zu einer 18. Staffel zu kommen, dann wäre das Nathan Fillions Abschied. Ob er das in zehn Jahren noch immer so sieht, ist eine andere Frage. Ohnehin ist dieses lange Leben nur den wenigsten Serien, wie beispielsweise Navy CIS, vergönnt.

Wann startet The Rookie Staffel 8?

In den USA strahlt der Sender ABC die erste Folge der neuen The Rookie-Season am 6. Januar 2026 aus. Ein deutscher Termin ist aktuell noch nicht bekannt. Normalerweise kommen die neuen Folgen aber zumindest im Originalton ziemlich zeitnah zu uns und sind bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo verfügbar.



