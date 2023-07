Navy CIS-Serie endet dieses Jahr für immer – das ist der Starttermin für die letzten Folgen bei Sat.1

Eins der ältesten NCIS-Spin-offs geht ab August bei Sat.1 zu Ende. Wir verraten, wann genau die letzten Folgen von Navy CIS: L.A in Deutschland starten.

Das große NCIS-Universum wird etwas kleiner. Über drei Jahrzehnte hinweg lief das NCIS-Spin-off Navy CIS: L.A. Nach insgesamt 14 Jahren, 14 Staffeln und 323 Folgen war schon im Mai dieses Jahres Schluss. Damals lief die finale Folge in den USA. Wie DWDL berichtet, steht jetzt der deutsche Ausstrahlungstermin für die letzten Navy CIS: L.A.-Episoden fest.

Wann kommen die letzten Folgen Navy CIS: L.A. zu Sat.1?

Wie gewohnt zeigt der deutsche Sender Sat.1 die verbleibenden Navy CIS: L.A-Folgen.



Die 14. Staffel startet am 22. August 2023



Die Folgen laufen stets Dienstag um 21:15 Uhr

Bei Joyn * streamen die Folgen jeweils eine Woche früher

Die letzte Staffel besteht aus 21 Episoden

Das Finale ist eine Doppelfolge

Im wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus läuft das Serienfinale voraussichtlich Anfang 2024

Sat.1 bettet die Folgen in weitere Serien aus dem NCIS-Universum ein: So könnt ihr vor Navy CIS: L.A eine neue Folge von NCIS aus Staffel 20 sehen. Wann Staffel 21 der Hauptserie kommt, ist derzeit unbekannt. Wegen des Streiks zweier Gewerkschaften in Hollywood liegt die Produktion auf Eis.

