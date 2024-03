NCIS gelingt mit neuer Serie, woran The Rookie bitter gescheitert ist

Die Einschaltquoten für das Navy CIS-Spin-off NCIS: Sydney waren so zufriedenstellend, dass jetzt eine gute Nachricht für Fans verkündet wurde. Dem Genre-Kollegen The Rookie gelingt so ein Erfolg nicht.

Das NCIS-Universum ist mit einem neuen Spin-off in Australien weiter gewachsen. Der Ableger kam in den USA jetzt so gut an, dass die Zukunft von NCIS: Sydney gerade gesichert wurde. Der Erfolg des Krimi-Hits zeigt, was der Genre-Konkurrenz The Rookie bisher nicht gelingen will.

NCIS: Sydney wurde um 2. Staffel verlängert, während The Rookie Einzelgänger bleibt

Laut Collider wurde der Australien-Ableger von Navy CIS jetzt von CBS um eine 2. Staffel verlängert. Der Sender soll mit den Quoten für das aktuelle Krimi-Spin-off sehr zufrieden gewesen sein. Alleine für die Pilotfolge von NCIS: Sydney schalteten in den USA über 10 Millionen Menschen ein.

Eine Episodenzahl für die 2. Staffel NCIS: Sydney wurde noch nicht genannt, aber sie könnte dank des Erfolgs jetzt steigen. Fans dürfen auch hoffen, dass es in Zukunft Crossover-Events mit anderen Serien des NCIS-Universums geben könnte.

Dem Krimi-Universum, das mittlerweile aus der Hauptserie sowie den Spin-offs Navy CIS: L.A., New Orleans und Hawaii besteht, gelingt dadurch, woran die große Genre-Konkurrenz The Rookie bisher scheitert. Ein Spin-off namens The Rookie: Feds ist zu der Serie erschienen, doch es wurde bereits nach der 1. Staffel wieder abgesetzt.

Hier könnt ihr einen Trailer zum gescheiterten The Rookie-Spin-off schauen:

The Rookie: Feds - S01 Trailer 2 (English) HD

Wann startet die 2. Staffel des neuen NCIS-Spin-offs?

CBS hat noch keinen Starttermin für die 2. Staffel des NCIS-Ablegers bekannt gegeben. Falls ihr die 1. Staffel noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr alle acht Folgen bei Paramount+ im Abo * streamen.

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.

