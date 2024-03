Bittere The Rookie-Niederlage: Nathan Fillion verrät wahren Grund, warum die Serie da scheiterte, wo NCIS triumphierte

The Rookie gehört zu den erfolgreichsten neuen Krimiserien der letzten Jahre, doch der Versuch, die Serie mit Spin-offs wie bei NCIS und CSI zu erweitern, scheiterte.

Seit 2018 läuft die Krimiserie The Rookie mit Nathan Fillion und Alyssa Diaz bereits und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Serie über einen Späteinsteiger im Polizeidienst hat bereits Staffel Nummer 6 erreicht. Da war es aus Sicht des Senders ABC nur logisch, einen Spin-off von The Rookie zu bestellen. Krimiserien wie Navy CIS und CSI: Den Tätern auf der Spur haben vorgemacht, wie man Serien-Marken in Franchises verwandelt. The Rookie: Feds hieß der Ableger, er schaffte es aber nicht einmal auf zwei Staffeln. Warum wurde die neue The Rookie-Serie abgesetzt?



Das sagte Nathan Fillion über die Absetzung von The Rookie: Feds

The Rookie-Hauptdarsteller Nathan Fillion sprach Ende Februar über die Absetzung der Schwesterserie. Im Interview mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter erklärte er die Absetzung von "Feds" so:

Ich denke, wenn überhaupt, hat es uns alle dankbarer gemacht zu sehen, wie fragil diese Branche ist. Es lag nicht an irgendetwas, das The Rookie: Feds getan hat, sondern an den Umständen des Streiks, und es war ernüchternd zu wissen, dass es jeden von uns hätte treffen können.

Fillion bezieht sich auf den Doppelstreik der Autor:innen und Schauspielenden, der Hollywood vergangenes Jahr mehrere Monate lahmlegte. Die beiden Berufsgruppen bemühten sich bei der Arbeitsniederlegung um gerechtere Löhne und Arbeitsbedingungen. Fillion erklärte weiter:

Viele Shows haben diesen Streik nicht überstanden. Aber hier sind wir, setzen die Erzählung dieser Geschichten fort, die wir gerne erzählen.

Darum wurde The Rookie: Feds abgesetzt

In der Tat hatte The Rookie: Feds laut dem Branchendienst Deadline "respektable Quoten", die sich im Aufwärtstrend befanden. Der Streik ist deshalb eine glaubhafte Begründung für die Absetzung.

Schon vor Beginn der Arbeitsniederlegung war absehbar, dass das Wachstum der Serienproduktion in Hollywood auf Dauer nicht mehr tragbar ist. Viele Sender und Streaming-Dienste setzten in den letzten Monaten Sparmaßnahmen um und nutzten den Streik deshalb als Möglichkeit, um sich von Shows zu trennen, die nicht mehr zu den Geschäftsstrategien passen. The Rookie: Feds dürfte dazu gehören.

So kannst du The Rookie Staffel 6 schauen

Die neuen Folgen der 6. Staffel kommen erstmal in der englischen Originalfassung immer mittwochs zum Streaming-Dienst WOW. Im März folgen deutsche Untertitel und im Mai die deutsche Synchronisation: