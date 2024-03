Neue NCIS-Serie über Gibbs: Nächster Star steht fest und Fans kennen seine Figur schon seit 18 Jahren

Das NCIS-Franchise wird bald um eine Prequel-Serie über den jungen Special Agent Leroy Jethro Gibbs erweitert. Jetzt steht die Besetzung für Gibbs' Mentor Mike Franks fest.

Die nächste Serie aus dem NCIS-Universum nimmt langsam Form an. Seit Januar ist bekannt, dass Fan-Liebling Leroy Jethro Gibbs eine eigene Prequel-Serie bekommt. Diese wird auch Mark Harmon zurückbringen, allerdings nur als Erzähler. Denn NCIS: Origins spielt im Jahr 1991 und erzählt von den Anfängen des jungen Gibbs.

Nachdem bereits enthüllt wurde, wer die Rolle des jungen Leroy Gibbs übernimmt, wurde jetzt die Neubesetzung eines weiteren bekannten NCIS-Charakters verkündet, der bereits vor 18 Jahren in Navy CIS auftrat.

NCIS-Serie über jungen Leroy Gibbs: Das ist der neue Darsteller für Mike Franks

Die Handlung von NCIS: Origins folgt dem jungen Leroy Gibbs, der seine Karriere als frisch gebackener Special Agent beim NCIS in Camp Pendleton beginnt. Dort wird er Teil eines Ermittlungsteams, das von Mike Franks angeführt wird. Wie Variety berichtet, wird der aus der Kriegsserie Six bekannte Schauspieler Kyle Schmid in der Rolle von Gibbs' Mentor zu sehen sein.

Das ist der bisher bekannte Cast der neuen NCIS-Serie:

Austin Stowell als Leroy Gibbs

Mariel Molino als Lala Dominguez

Kyle Schmid als Mike Franks

Mark Harmon als Erzähler

Wer ist Mike Franks? Leroy Gibbs' ehemaliger Ausbilder war in der Originalserie erstmals in der 23. Folge der 3. Staffel zu sehen. In Navy CIS wurde der Charakter von Muse Watson verkörpert. Bereits in Staffel 8 wurde Franks vom Hafenmörder Jonas Cobb erstochen. In weiteren Staffeln trat er vereinzelt in Visionen seines Schützlings Gibbs nochmal auf.

Wann startet die Gibbs-Serie NCIS: Origins?

Ein konkretes Startdatum für die neue NCIS-Serie ist noch nicht bekannt. Angepeilt ist eine Veröffentlichung in der TV-Saison 2024/2025 beim US-Sender CBS. Möglich wäre also eine Premiere in Herbst 2024.

NCIS: Origins ist zudem nicht das einzige neue Spin-off, das demnächst erscheinen wird. Ebenfalls befindet sich mit NCIS: Europe ein Ableger zu den bekannten NCIS-Charakteren Tony und Ziva in Entwicklung, das bei Paramount+ zu sehen sein wird.

