NCIS-Sensation: Mark Harmon kehrt vor die Kamera zurück und der Termin steht schon fest

Eine neue NCIS-Serie beleuchtet das Leben des jungen Gibbs. Jetzt wurde verkündet, dass Mark Harmon persönlich für einen Auftritt in Folge 1 zurückkehrt.

Mitte Oktober startet in den USA die neue Navy CIS-Serie NCIS: Origins, die sich um einen jüngeren Gibbs dreht. Bisher war bekannt, dass Mark Harmon als Erzähler durch das Spin-off führen wird. Jetzt wurde enthüllt, dass sich Fans sogar auf einen Auftritt des Stars vor der Kamera freuen dürfen. Es wird Harmons erste Gibbs-Szene nach drei Jahren.

NCIS: Origins bringt Mark Harmon für Gibbs-Auftritt zurück

Laut TVLine enthüllte Co-Showrunner David J. North bei einer Panel-Diskussion, dass ein neuer, kurzer Auftritt mit Harmon als Gibbs für die Pilotfolge von NCIS: Origins gefilmt wurde. Wie genau die Szene mit dem Star aussehen wird, verriet North nicht. Für die Zukunft will sich das Team aber weitere Auftritte des Darstellers offenhalten, wenn es zur Story des Spin-offs passt.

In NCIS: Origins spielt Austin Stowell (Fantasy Island) die Rolle des ikonischen Ermittlers. Die Handlung der neuen Serie spielt im Jahr 1991, wo Gibbs frisch als Special Agent angestellt wurde. Zuvor hatte er seine Frau und seine Tochter durch den Mordanschlag eines mexikanischen Drogenbosses verloren.



Hier ist ein erster Trailer zum neuen NCIS-Ableger rund um den jungen Gibbs:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet NCIS: Origins in Deutschland?

In den USA startet die neue Navy CIS-Serie am 14. Oktober 2024 bei CBS. Ein deutscher Starttermin ist aktuell noch nicht bekannt. Womöglich kommt die Gibbs-Vorgeschichte hierzulande ein wenig später zu Paramount+.



Auch interessant: Erster Trailer für Rückkehr von Gerard Butlers ekelhaftester Rolle



Podcast: Die 10 besten Serienstarts im September bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 10 Serien-Highlights im September umfassen Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon ebenso das Serien-Battle von Marvel und DC mit Agatha All Along und The Penguin. Außerdem steigt Netflix mit Monster in dunkle True Crime-Abgründe hinab.