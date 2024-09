Gerard Butler kehrt in seiner ekelhaftesten Rolle zurück: Erster Trailer für heiß erwartete Action-Fortsetzung Criminal Squad 2

Ein Leben ohne Gerard Butler-Action-Kracher ist möglich, aber sinnlos. 2025 geht deshalb gleich gut los mit Criminal Squad 2, dessen Trailer nun erschienen ist.

2024 war ein hartes Jahr, denn wir mussten es ohne neuen Film von Gerard Butler verbringen. Nun gibt es frohe Botschaften für die Butler-Heads da draußen. Der schottische Action-Star arbeitet fleißig daran, dass wir in den nächsten 24 Monaten mit Butler-Content versorgt werdet. Er wird in der Live-Action-Verfilmung Drachenzähmen leicht gemacht auftreten, (noch einmal?) den Weltuntergang in Greenland: Migration erleben und sich in Julian Schnabels Drama In the Hand of Dante beweisen.

Bis zum nächsten Butler-Einsatz müsst ihr aber nicht mehr lange warten. Bereits im Januar startet die Fortsetzung eines seiner Action-Highlights. In Criminal Squad 2 muss er den Überfall auf eine Diamantenbörse verhindern und wie viel dabei zu Bruch geht, zeigt der erste Trailer.

Schaut euch hier den ersten Trailer für Criminal Squad 2 an:

Criminal Squad 2 - Trailer (Deutsch) HD

So wird die Handlung in Criminal Squad 2 fortgesetzt

In Criminal Squad spielte Butler eine seiner ekelhafteren Rollen. Als Cop, der die Donuts von frisch Verstorbenen am Tatort mampft, Verdächtige foltern lässt und über Leichen geht, war seine Figur moralisch kaum von den Räubern zu unterscheiden, die er im ersten Teil jagt. Im Finale dieses Films stellte sich der unscheinbare Donnie (O’Shea Jackson Jr. aus Straight Outta Compton) als Mastermind des Überfalls heraus, das schon den nächsten Heist im Blick hat: eine Diamantenbörse.

Daran schließt die offizielle Synopsis von Criminal Squad 2 an:

In Criminal Squad 2 ist Big Nick (Butler) wieder auf der Jagd in Europa. Er nähert sich Donnie (Jackson) immer weiter an, der in die tückische und unberechenbare Welt der Diamantendiebe und der berüchtigten Panther-Mafia verwickelt ist, während sie einen gewaltigen Raubüberfall auf die größte Diamantenbörse der Welt planen.

Warum Criminal Squad so einen guten Ruf genießt

Auf den ersten Blick sieht Criminal Squad wie ein Klon von Heat oder Leben und Sterben in L.A. aus, was in den US-Kritiken des 2018 erschienenen Films auch das vorherrschende Urteil zu sein scheint.

Der Action-Film von Christian Gudegast wartet aber mit einem exzellenten Cast um Butler und Pablo Schreiber auf. Zwischen fachmännisch inszenierten Schießereien und Heists liefern sich die beiden ein Duell der Gegensätze. Hier der Schmuddel-Cop, da der disziplinierte Räuber, der seine Bande führt wie eine Kompanie auf einem fernen Kriegsschauplatz. Nur findet der Krieg mitten in Los Angeles statt. Keiner von beiden dient sich als Identifikationsfigur an, was Criminal Squad beispielsweise von Heat unterscheidet. Man schaut diesen Leuten zu, wie sie sich und ihre Umgebung zerballern, angewidert und fasziniert zugleich.

Criminal Squad 2 kommt am 9. Januar 2025 in die deutschen Kinos. Gudegast ist auch beim Sequel als Autor und Regisseur an Bord.