NCIS-Serie endet nach Mega-Cliffhanger und Fans sind entsetzt: "Das bricht mir wirklich das Herz"

Seit 21 Jahren läuft NCIS, ein Selbstläufer ist das Franchise aber nicht mehr. Nachdem Navy CIS: Hawaii abgesetzt wurde, ist offen, ob wir das Krimi-Team noch mal wieder sehen.

Navy CIS war selbst ein Spin-off von J.A.G. - Im Auftrag der Ehre, als es 2003 erstmals auf Sendung ging. Seitdem hat der Krimi vier eigene Ableger erhalten, zwei weitere sind in Planung. Navy CIS: Hawaii hat es jedoch nicht über die 3. Staffel hinaus geschafft. CBS zog den Stecker. Jetzt sind sogar Fan-Kampagnen im Gange. Aber gibt es eine realistische Chance auf ein Wiedersehen mit Vanessa Lacheys Jane Tennant und ihren Kolleg:innen im NCIS: Hawaiʻi Field Office?

Was passiert am Ende von Navy CIS: Hawaii?

In der 3. Staffel der Krimiserie läuft alles auf die Bedrohung durch eine Biowaffe hinaus. Jane, ihr Team und Gaststar LL Cool J aus Navy CIS: L.A. verhindern Schlimmeres und alles sieht nach einem vergnüglichen Feierabend für die Ermittler:innen aus. Als Jane in der letzten Episode "Divided We Conquer" (S03E10) nach Hause kommt, findet sie ihre frühere Mentorin und CIA-Agentin Maggie Shaw (Julie White) vor, die ihr sinngemäß sagt:

Für das, was jetzt kommt, wirst du wahrscheinlich einen Drink brauchen.

Was kommt, erfahren wir allerdings nicht. Denn nach dieser letzten Episode wird NCIS: Hawai'i nicht fortgesetzt. Was das Team der Serie vorher offensichtlich nicht wusste, sonst hätten sie uns nicht auf diese Weise hängen lassen.

Fan-Kampagnen und Crossover-Chancen bei NCIS: Hawai'i

Schauspielerin Vanessa Lachey dankte den Fans bei Instagram (via Cinemablend ) für ihre Unterstützung und teilte dort Bilder von Werbebannern, die für die Rettung der Serie geschaltet wurden. Unter dem Hashtag SaveNCISHawaii finden sich zahlreiche Liebeserklärungen an die Serie. So schreibt ein Fan bei X (ehemals Twitter):

Das bricht mir wirklich das Herz. Die erste weibliche Hauptrolle im NCIS-Franchise und CBS beschließt, sie abzusetzen? Ihre Tränen, als sie erfuhr, dass sie die Rolle bekommen hat. Vanessa hat etwas Besseres verdient.

Kann NCIS: Hawai'i in einem Crossover zurückkehren?

Navy CIS-Showrunner Steven D. Binder wurde bei The Wrap kürzlich auf die Crossover des Serien-Universums angesprochen, Versprechungen bezüglich eines Wiedersehens mit Hawai'i machte er jedoch nicht. Crossover dienen als Mittel der Cross-Promotion und Werbung dieser Art entfällt, wenn die beworbene Serie nicht mehr existiert.

Gibt es Hoffnung für eine Rückkehr von NCIS: Hawai'i?

Aktuell sollte man sich keine Hoffnungen darauf machen. Der Hawai'i-Ableger wurde abgesetzt, weil das Budget für CBS angesichts der Quoten zu hoch war. Schaut man sich die anderen Serien im Universum von Navy CIS an, ist ein Richtungswechsel klar.

NCIS: Sydney wird in Australien und nicht direkt von CBS Studios produziert, was im Vergleich zu Hawai'i Kosten sparen könnte. Die kommenden neuen Ableger schlagen einen anderen Weg ein als die bisherigen.

Das NCIS-Ableger-Rezept sah unabhängige neue Crews in fremden Städten vor. In NCIS: Origins geht es dagegen um ein Wiedersehen mit Gibbs in jungen Jahren. Sogar Mark Harmon ist als Erzähler an Bord. Außerdem werden die Original-Stars Michael Weatherly und Cote de Pablo in NCIS: Tony & Ziva zurückkehren und in Europa ermitteln. In dieses nostalgisch angehauchte Schema passt Hawai'i offenbar nicht hinein.

Die einzige Hoffnung, die dem gecancelten Ableger bleibt, ist ein Sinneswandel bei CBS. Der Sender brachte bereits S.W.A.T. zurück, aber sowas bleibt eine Seltenheit.

Ihr könnt zwei Staffeln von NCIS Hawai'i bei Paramount+ und Magenta TV streamen.

