Netflix adaptiert das nächste Buch des Ugly-Schöpfers – der Teaser macht den Ersten Weltkrieg zum Sci-Fi-Abenteuer

Ugly-Autor Scott Westerfeld ist dick mit Netflix im Geschäft. Nach seinem dystopischen Film über Sci-Fi-Schönheitswahn wird jetzt seine alternative Weltkriegserzählung vom Streaming-Dienst adaptiert.

Ugly - Verlier nicht dein Gesicht noch immer in den Film-Charts von Netflix rankt, kündigt der Streamer bereits das nächste Projekt nach Vorlage von Autor

Scott Westerfeld an. Dabei handelt es sich um seine futuristisch und abenteuerlich aufgepumpte Steampunk-Version des Ersten Weltkriegs aus Leviathan, komplett mit Pickelhauben, Panzer-Mechs und Sci-Fi-Monstern.

Adaptiert wird die alternative Historie aus den Romanen Leviathan, Behemoth und Goliath. Aber nicht in Live-Action mit Menschen aus Fleisch und Blut, sondern in Anime-Form.

Neues vom Ugly-Autor: Die Anime-Serie Leviathan kommt 2025 zu Netflix

In Leviathan geht es um Prinz Aleksandar, den fiktiven Sohn von Erzherzog Franz Ferdinand, dessen Ermordung bekanntlich als Trigger für den Ersten Weltkrieg gilt. Er befindet sich 1914 direkt vor Kriegsbeginn auf der Flucht mit einem sogenannten Stormwalker, wie die neuartigen Steampunk-Kriegsmaschinen genannt werden. Zwischen mehreren Parteien stehend flieht er im teutonischen Mech vor seinen eigenen Leuten.

In den Alpen kommt Aleks schließlich in Kontakt mit dem britischen Luftschiff Leviathan – einer innovativen Mischung aus Tier und Maschine. Die Crew ist auf geheimer Mission ins Osmanische Reich unterwegs und hat die Fliegerin Deryn an Bord, die sich als Junge tarnt und fortan gemeinsame Sache mit Aleksandar macht.



Die CGI-unterstütze Animation zur Leviathan-Serie stammt vom Anime-Studio Orange (Das Land der Juwelen). Christophe Ferreira fungiert als Regisseur, produziert wird der Film von den in New York und Tokio stationierten Quibic Pictures.



Hier der Leviathan-Teaser von Netflix:

Leviathan - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Wann kommt die Leviathan-Serie zu Netflix?

Ein konkretes Startdatum hat der Leviathan-Anime noch nicht, der Teaser verrät uns nur, dass es 2025 so weit sein soll. Details zur Besetzung von deutschen Synchronsprecher:innen gibt es bisher keine.