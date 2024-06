Netflix adaptiert Kriegsroman mit alternativer Sci-Fi-Historie – aber anders, als man meinen könnte

Scott Westerfelds Leviathan-Roman erzählt eine futuristisch aufgepumpte Version des Ersten Weltkriegs, die jetzt von Netflix verfilmt wird. Allerdings nicht, wie ihr vielleicht denkt.

Netflix arbeitet an einer Serien-Adaption von Scott Westerfelds Romanreihe über den Ersten Weltkrieg, die überhaupt nicht historisch akkurat sein will. Angefangen mit Leviathan von 2009 verpasste der Autor dem historischen Konflikt den ein oder anderen fantastisch-futuristischen Twist.

Laut Anime News Network plant der Streaming-Dienst aber keinen Live-Action-Kriegsfilm, sondern – die Quelle verrät es schon – eine Anime-Serie.

Leviathan: Der Erste Weltkrieg, aber völlig verdreht und in Anime-Form auf Netflix

In Leviathan sowie den Folgeromanen Behemoth und Goliath geht es um Prinz Aleksandar, den Sohn des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand. Er ist auf der Flucht und versucht seinen Verfolgern mit einem sogenannten Stormwalker aus dem Weg zu gehen – einer neuartigen Kriegsmaschine, die einem typischen Anime-Mech gleicht.

Leviathan

In den Schweizer Alpen kommt Aleks in Kontakt mit dem britischen Luftschiff Leviathan, das eine Mischung aus Tier und Maschine darstellt. Die Crew ist auf geheimer Mission ins Osmanische Reich unterwegs und hat die als Junge getarnte Deryn an Bord.

Erste Bewegtbilder aus der Leviathan-Anime-Serie sind in diesem Next On Netflix Animation-Video zu erhaschen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Historisch inspirierte Kriegsgeschichten (gerne mit deutschen Charakternamen) sind überhaupt keine Seltenheit im Anime-Bereich. Denken wir nur an verschiedene Einträge des Gundam-Franchise oder Titel wie Saga of Tanya the Evil. Sogar Hayao Miyazakis relativ gemütlicher Fantasy-Film Das wandelnde Schloss bezog sich auf das Europa der Weltkriege.

Das japanische Anime-Studio Orange steht hinter dem Leviathan-Projekt von Regisseur Christophe Ferreira, für das Ghibli-Komponist Joe Hisaishi sogar einen Original-Song beisteuern wird.

Noch mehr Anime bei Netflix: Legendäre Anime-Saga mit fast 250 Folgen und 5 Filmen kriegt kosmisches Finale

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.