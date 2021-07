Netflix-Alarm: In 5 Tagen verschwinden 3 der besten Science-Fiction-Filme überhaupt

Auf einen Schlag trennt sich Netflix von 3 Science-Fiction-Meisterwerken – und das nicht freiwillig. Erfahrt hier, bis wann ihr die Schätze noch streamen könnt.

In 5 Tagen ist der Wechsel abgeschlossen: Die Rechte an den Alien-Filmen gehen vollständig von Netflix an Disney+ über, wo die meisten Teile der legendären Sci-Fi-Reihe bereits zum Streamen verfügbar sind. Nicht nur die Alien-Reihe ist betroffen, auch das komplette Predator-Franchise verlässt Netflix am 19. Juli. Damit gehen dem Streamingdienst vor allem 3 stilprägende Filme des Science-Fiction-Genres verloren. (Wir berichteten bereits)

Alien, Aliens und Predator verschwinden (wahrscheinlich für immer) bei Netflix

Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, die Fortsetzung Aliens - Die Rückkehr und Predator erschienen in einem Zeitraum von nur 8 Jahren (zwischen 1979 und 1987) und kaum eine Filmtrio nahm mehr Einfluss auf das Genre.

Wenn ihr nur ein Netflix-Abonnement habt, solltet ihr diese 3 Meisterwerke unbedingt nachholen oder nochmal schauen, denn allzu schnell wird Disney+ sie nicht wieder hergeben. Seit ein paar Jahren besitzt Disney das Studio 20th Century Fox und damit auch die Rechte an den Filmen – zum Beispiel Alien, aber auch X-Men oder Die Fliege.

Alle Alien-Filme im Ranking

Sinn und Zweck der Übernahme war auch, den Katalog des eigenen Streamingdienstes aufzufüllen. Und tatsächlich wächst und wächst das Disney+ wöchentlich um neue Klassiker, seit im Frühling auf der Plattform die Themenwelt Star eröffnet wurde. Seht hier nun die Abgänge in der Übersicht:

5 Alien-Filme verschwinden am 19. Juli bei Netflix:

3 Predator-Filme verschwinden am 19. Juli bei Netflix:

2 Alien- und Predator-Crossover verschwinden am 19. Juli bei Netflix:

Diese Filme der beiden Sci-Fi-Reihen lohnen sich am meisten

Bei der Moviepilot-Community ist nicht der erste Alien-Teil von Ridley Scott der beliebteste, sondern der zweite, Aliens - Die Rückkehr von Avatar- und Titanic-Schöpfer James Cameron. So führt Aliens - Die Rückkehr mit einer Bewertung von 7,6 die Liste an vor Alien und Predator mit je einer 7,4 von 10. Auch Alien³ von Fight Club-Regisseur David Fincher genießt eure Gunst mit einer Bewertung von 7,0.

