Netflix, Amazon oder Disney+: Wer bietet das beste Weihnachtsprogramm im Stream?

Wir haben 5 Weihnachtstipps für euch, die ihr sofort bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky Ticket streamen könnt. Außerdem: Welcher Service hat das beste Angebot?

Nie war das Angebot an Weihnachtsstimmungslieferanten so groß wie jetzt. Netflix wirft seit September neue Filme und Serien auf den Markt. Erstmals können wir uns in Deutschland zudem ein Weihnachtsprogramm auf Disney+ zusammenstellen.

Und dann sind da noch Sky und Amazon Prime, deren Flatrates ebenfalls mit Glanzlichtern bestückt sind. In der neuen Folge Streamgestöber graben wir das Angebot der Streamingdienste um.

Aber wo findet ihr wirklich die Filme, die euch interessieren? Darüber sprechen Esther Stroh und ich im weihnachtlichsten Streamgestöber-Podcast, den es je gab.

Ihr kriegt 5 auf verschiedene Stimmungen und Bedürfnisse abgestimmt Top-Tipps zu Weihnachten

zu Weihnachten Und zusätzlich einen Überblick zum allgemeinen Angebot der 4 großen Streamingdienste Sky, Netflix, Amazon und Disney+

zum allgemeinen Angebot der 4 großen Streamingdienste Sky, Netflix, Amazon und Disney+ Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@ straw_star ) und Hendrik Busch (@ hokkaidokürbis )



Jetzt reinhören: 5 Weihnachtstipps bei Netflix, Prime, Sky und Disney+

Die Timecodes für den Podcast - springt zu den Filmen, Serien und Themen, die euch interessieren:

00:04:05 - Office Christmas Party (Netflix)

00:08:15 - Die Simpsons Weihnachtsfolgen (Disney+)

00:12:53 - Gremlins - Kleine Monster (Sky Ticket)

00:17:58 - Anna und die Apokalypse (Amazon Prime)

00:20:51 - Die Familie Stone (Amazon Prime)

00:23:05 - Welcher Streaming-Dienst bietet weihnachtlich was?

Weihnachten bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime: So gut sind die Dienste aufgestellt

Ich bin durch das Angebot der vier großen Streamingdienste gepflügt. Netflix hat wahrscheinlich das größte Programm, ist aber leider etwas unsortiert. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Weihnachtsfilmen- und Serien seid, seid ihr hier aber an der besten Adresse.

Die Eiskönigin und Kevin - Allein zu Haus bei Disney+ Zu Disney+ Deal

Disney+ bietet eine eigene Weihnachtszauber-Rubrik an. In dieser Welt könnt ihr euch gut zurechtfinden. Die "Regale" sind unterteilt in: Live-Action, Animation, Serienepisoden. Genau, Serienepisoden. Ihr bekommt alle Simpsons-Weihnachtsepisoden auf einen Blick.

Sky Ticket hat ein kleines, aber sehr gut sortiertes Weihnachtsfilm-Angebot. In der App findet ihr ebenfalls eine separate Rubrik mit festlichen Filmen - und hier dann fast nur Premiumqualität.

Bei Amazon Prime müsst ihr etwas länger nach Weihnachtsfilmen suchen, bekommt dann aber ebenfalls die volle Ladung mit: Anna und die Apokalypse, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, The Christmas Cottage, Tatsächlich Liebe, Liebe braucht keine Ferien und Die Familie Stone.

