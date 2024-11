Netflix' beste Sci-Fi-Fantasy wurde von einem Titel verdrängt, mit dem niemand gerechnet hat

Kurz nach dem Start von Arcane Staffel 2 ist die Sci-Fi-Fantasy-Serie von Netflix schon wieder in den Charts abgestürzt. Auf Platz 1 ist ein alter Serien-Champion, aber Platz 2 überrascht.

In den Netflix-Charts der Serien kämpfen derzeit drei Formate um die Top-Position, wobei sich aktuell ein ehemaliger Champion erneut den 1. Platz gekrallt hat: Die Crime-Comedy Achtsam morden. Damit wurde die 2. Staffel der Sci-Fi-Fantasy Arcane von von der Spitze vertrieben – zumindest bis bald weitere Folgen online gehen.

Doch die Videospielverfilmung ist gerade nicht mal mehr auf Platz 2. Diesen hat sich nämlich ein Sport-Drama aus Frankreich ergattert. Die Rede ist von der Mixed-Martial-Arts-Serie Der Käfig, die seit diesem Monat bei Netflix online ist.

Der Käfig auf Netflix: Darum geht es im MMA-Drama

In der französischen Kampfsportserie La Cage aka Der Käfig geht es um den jungen MMA-Nachwuchs-Star Taylor (Melvin Boomer). Mit Ambition will der vielversprechende Amateur sich bis an die Spitze kämpfen und erhält eines Tages plötzlich die Gelegenheit dazu. Doch der Kampf auf der großen Bühne, der seinen Durchbruch bedeuten könnte, lässt den Hitzkopf gegen einen äußerst brutalen Widersacher in den Ring steigen.

Das Format von Franck Gastambide wartet mit einem besonderen Clou für Sport-Fans auf. Denn mehrere Charaktere aus Der Käfig werden von echten MMA-Stars wie Jon Jones und Georges Saint-Pierre dargestellt.

Im Review von Decider heißt es zum Beispiel: "Der Käfig wird von besonderem Interesse für UFC/MMA-Fans sein – viele Close-ups der Kampf-Action plus zahlreiche Auftritte von professionellen Kämpfern. Es ist aber auch keine Serie, die dazu bereit ist, die üblichen Handlungsbögen von Sportdramen durchzuspielen. Der Käfig wird ein paar Schläge landen, die ihr nicht kommen sehen werdet."

Mit Sci-Fi und Fantasy: Das ist die aktuelle Netflix-Top-10 der Serien

Der Käfig ist seit dem 8. November 2024 bei Netflix im Ring und verfügt in der 1. Staffel um fünf einstündige Episoden. Ob es eine 2. Season geben wird, ist noch nicht raus.