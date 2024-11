"Habe fast nichts verdient": Trotz gigantischem Netflix-Hit ging der Squid Game-Macher leer aus

Der gigantische Erfolg von Squid Game soll den Wert von Netflix um fast eine Milliarde US-Dollar erhöht haben. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk wurde davon aber alles andere als reich.

Wer dachte, dass eine echte Gameshow auf Basis des südkoreanischen Sozialkritik-Thrillers Squid Game pervers bis ironisch sei, hat noch nicht die unfassbare Geschichte von Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk gehört. Der hatte nach der 1. Staffel kaum etwas von dem Erfolg der Sensationsserie, die Netflix laut Los Angeles Times um fast eine Milliarde US-Dollar wertvoller gemacht hat.

Der Grund: Der Serienschöpfer wurde per Autoren-Festpreis ohne Beteiligung am Erfolg oder Bonus bezahlt und musste sämtliche Rechte an Squid Game an Netflix abtreten. Dass das Format relativ günstig produziert wurde, mit über 1,65 Milliarden gestreamten Stunden die meistgesehene Serie des Dienstes ist und sechs Emmys gewann, machte keinen Unterschied.

Der Squid Game-Macher verdiente kaum etwas mit der Netflix-Serie, verlor aber mehrere Zähne

Dass Hwang 2021 nicht reich mit Squid Game wurde, war schon bekannt, ehe er einen hoffentlich besseren Deal für Season 2 aushandeln konnte. Diese Arbeit nahm er unter anderem in Angriff, um noch etwas vom Erfolg der Serie zu haben, denn Staffel 1 stresste ihn damals so sehr, dass er laut jüngstem BBC-Bericht acht oder neun Zähne verlor. Das klingt fast nach dystopischen Überlebensspiel-Zuständen, wie die Spielleiter der Tintenfischspiele sie herstellen.

Im Interview mit der britischen News-Organisation drückte der geprellte Schöpfer der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten es folgendermaßen aus:

Obwohl die 1. Staffel ein solch globaler Erfolg war, habe ich ehrlich gesagt nicht viel verdient. Die 2. Season wird auch helfen, mich für den Erfolg der 1. Staffel zu kompensieren.

Und der brutale Twist: Die Arbeit an der langerwarteten Folgestaffel soll noch viel stressvoller gewesen sein. Nicht nur wegen der großen Erwartungen an die Fortführung der Geschichte von Squid Game-Überlebender Gi-Hun (Jung-Jae Lee), sondern auch aufgrund des politischen Weltklimas und einer Wohlstandsschere, die immer weiter auseinander gehe. Sehr pessimistisch führt Hwang fort:

Der Stress, den ich jetzt empfinde, ist viel größer. [...]. Als ich diese Staffel drehte, habe ich mich ständig gefragt: 'Haben wir Menschen, was es braucht, um die Welt vom Weg Richtung Abgrund zu bewahren?' Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.

Autor:innen, die in der schönen neuen Streaming-Welt nicht mehr angemessen und fortlaufend für Film- und Serienarbeit kompensiert werden, sorgten 2023 für einen Stillstand in der Unterhaltungsindustrie. Das Ganze nannte sich Hollywood-Streik, bei dem sich schließlich auch Schauspielende anschlossen, um bessere Konditionen und Sicherheiten im Zeitalter von Streaming und KI auszuhandeln.

Noch prekärer ist die Situation für Kreative im nicht-amerikanischen Ausland, die in den meisten Fällen keine große Lobby haben, um sich gegen ausbeuterische Strategien zu schützen.

Wann geht es mit Squid Game auf Netflix weiter?

Die 2. Staffel der südkoreanischen Hit-Serie Squid Game ist nach drei Jahren Wartezeit endlich fertig. Am 26. Dezember 2024 geht sie international bei Netflix online. Über einen englischsprachigen Ableger wird ebenfalls nachgedacht.