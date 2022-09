Netflix bringt die Teletubbies zurück und damit müssen wir jetzt klarkommen

Festhalten: Die Teletubbies kehren zurück und ihr könnt nichts dagegen tun. Netflix verantwortet das Comeback der futuristischen Kinderserie. Ein Start ist schon bekannt.

Kann Richterin Barbara Salesch da nicht irgendwie einschreiten? Wie der Hollywood Reporter berichtet, holt Netflix die Teletubbies aus dem Ruhestand zurück. (Können Teletubbies altern?) Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po kriegen also ihr eigenes Top Gun: Maverick, wenn man so will.

Was ist über das Revival des einstigen Schrecks alle Wächter:innen guten Kinderfernsehens bekannt?

Die Netflix-Teletubbies kriegen einen bekannten Erzähler

THR beschreibt die Handlung so: "Die Serie wird die vier Teletubbies zeigen, wie sie miteinander interagieren und die ihre Welt entdecken". Ah ja. Erzählt und begleitet werden diese sicher aufwühlenden Ereignisse von Unbreakable Kimmy Schmidt-Star Tituss Burgess. Welches Baby die Rolle der lachenden Sonne übernimmt, ist noch nicht sicher. Auch ob der Staubsauger zu einem Comeback überredet werden konnte, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Wann kommen die neuen Folgen Teletubbies?

Netflix hat schon Nägel mit Köpfen gemacht: Die neuen Folgen Teletubbies sollen am 14. November dieses Jahres starten.