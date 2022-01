Netflix bringt Remake eines der besten Actionfilme der letzten 10 Jahre – und das ist kein Grund zur Freude

Das furiose Action-Meisterwerk The Raid von 2011 bekommt ein Remake, das bei Netflix landet. Leider stimmen die bisherigen Beteiligten hinter der Kamera skeptisch.

Nur wenige Actionfilme haben im vergangenen Jahrzehnt ähnlich intensiv eingeschlagen wie The Raid. Der indonesische Survival-Kracher von Gareth Evans hat ein Sondereinsatzkommando in ein von Kleinkriminellen besetztes Hochhaus geschickt, um einen Gangsterboss an der Spitze des Gebäudes zu verhaften. Was folgte, war eine Abfolge von Martial-Arts-Szenen, die unglaublich schmerzhaft und gleichzeitig extrem kunstvoll choreografiert sind.

Kurz nach der Veröffentlichung von The Raid im Jahr 2011 war bereits ein US-Remake im Gespräch. Mit wechselnder Besetzung und Namen wie Joe Carnahan auf dem Regiestuhl wurde das aber bis heute nicht realisiert. Jetzt gibt es konkrete Neuigkeiten, dass Netflix ein Remake von The Raid bringt. Regisseur und Produzent stehen auch fest, dämpfen die Vorfreude aber direkt.

Die Action in Netflix' The Raid-Remake könnte stark enttäuschen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, entwickelt Netflix jetzt das US-Remake von The Raid. Als Produzent ist Transformers-Regisseur Michael Bay an Bord, während Patrick Hughes Regie führt. Zuvor inszenierte Hughes Blockbuster wie The Expendables 3, Killer's Bodyguard sowie das Sequel Killer's Bodyguard 2.

Schaut hier noch den Trailer zum originalen The Raid:

The Raid - Trailer (Deutsch) HD

Die Handlung des The Raid-Remakes wird in Philadelphia spielen und sich ansonsten an die sowieso recht dünne Geschichte des Originals halten. Wieder geht es um eine Undercover-Elite-Einheit, die ein von Drogendealern und Kriminellen besetztes Hochhaus stürmt, um den Drogenboss an der Spitze festzunehmen. Dabei dürfte wieder ein höllischer Überlebenskampf ausbrechen, in dem diverse Körper zerschmettert und Knochen gebrochen werden.

Die bisherige Besetzung hinter der Kamera löst aber nicht gerade große Vorfreude auf die Netflix-Neuauflage aus. Mit seinen Regiearbeiten hat Patrick Hughes bestenfalls akzeptable Action abgeliefert.

Neben der Dynamik zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson dürfte sich kaum jemand an die Actionszenen aus den Killer's Bodyguard-Teilen erinnern. Mit dem dritten The Expendables-Film hat Hughes außerdem den unspektakulärsten, auf PG-13 abgeschwächten Eintrag des Sylvester Stallone-Franchises inszeniert.

Schaut hier noch unsere Interviews mit den The Expendables 3-Stars:

Interview Expendables 3

Die Beteiligung von Michael Bay als Produzent lässt schon jetzt vermuten, dass die Action in Netflix' The Raid-Remake sicherlich vor allem von hektischen Schnitten und dem überzogenen Stil des Filmemachers geprägt sein wird.

Auch wenn wir uns gerne vom Gegenteil überzeugen lassen, könnte die sehr rohe und dabei trotzdem übersichtlich sowie brachial choreografierte Action aus dem originalen The Raid im Remake typischer Hochglanz-Action weichen. Große Lust löst die Meldung der Netflix-Neuauflage also erstmal nicht aus.

