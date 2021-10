Transformers 7 will in der Action-Reihe neue Wege beschreiten und die ersten Bilder zeigen, wie: Die Autobot-Lieblinge kämpfen in frischem Gewand gegen einen neuen Fiesling.

Michael Bay-Action mit der intimen Atmosphäre von Bumblebee: Wie die ersten Enthüllungen zu Transformers: Aufstieg der Bestien (auch bekannt als Transformers 7) schon zeigten, will der neue Teil der Action-Reihe alle Autobot-Fans in einer neuen 90er-Storyline mit Hip-Hop und Inkas vereinen. Die ersten Bilder präsentieren jetzt die zwei größten Fanlieblinge in ganz neuem Look – und ihre düsteren Gegenspieler:innen.

Autobot-Helden kehren auf ersten Transformers 7-Bildern zurück

Der erste Einblick wurde kürzlich von Schauspieler Anthony Ramos auf Twitter veröffentlicht. Zu sehen ist Regisseur Steven Caple Jr. inmitten der Auto-Versionen der Autobots und Decepticons, die im Film die größten Rollen spielen werden.

Transformers-Figuren, die auf dem Bild zu sehen sind:

Optimus Prime: Der Autobot-Anführer kehrt zurück, allerdings in weit schlichterem 90er-Jahre-Design als zu Michael Bays Hochglanz-Zeiten.

Der Autobot-Anführer kehrt zurück, allerdings in weit schlichterem 90er-Jahre-Design als zu Michael Bays Hochglanz-Zeiten. Bumblebee: Der knuffige Fanliebling kommt ebenfalls mit neuem Look wieder. Wie schon im Film von 2018 angeteast, hat er den alten VW Käfer für das schnittige Modell eines Chevrolet Camaro zurückgelassen.

Der knuffige Fanliebling kommt ebenfalls mit neuem Look wieder. Wie schon im Film von 2018 angeteast, hat er den alten VW Käfer für das schnittige Modell eines Chevrolet Camaro zurückgelassen. Arcee, Wheeljack und Mirage: Einige brandneue Autobots werden in Transformers: Aufstieg der Bestien ihren ersten Film-Auftritt feiern. Während der weibliche Motorrad-Bot Arcee als Stimme der Vernunft agiert, gibt Mirage mit seinem Porsche 911-Körper den Rebell. Über Wheeljacks Leinwandrolle ist bisher nichts bekannt, in der Cartoon-Vorlage ist er ein ebenso zerstreuter wie brillanter Erfinder.

Einige brandneue Autobots werden in Transformers: Aufstieg der Bestien ihren ersten Film-Auftritt feiern. Während der weibliche Motorrad-Bot Arcee als Stimme der Vernunft agiert, gibt Mirage mit seinem Porsche 911-Körper den Rebell. Über Wheeljacks Leinwandrolle ist bisher nichts bekannt, in der Cartoon-Vorlage ist er ein ebenso zerstreuter wie brillanter Erfinder. Scourge: Bild 2 gibt den ersten Blick auf den großen Bösewicht von Transformers 7 frei. Decepticon Scourge nimmt die Auto-Form eines furchteinflößenden schwarzen Trucks ein. Er jagt Autobots wie Tiere und schweißt sich ihre Insignien als Trophäen an den Körper.

Bild 2 gibt den ersten Blick auf den großen Bösewicht von Transformers 7 frei. Decepticon Scourge nimmt die Auto-Form eines furchteinflößenden schwarzen Trucks ein. Er jagt Autobots wie Tiere und schweißt sich ihre Insignien als Trophäen an den Körper. Nightbird und ein mysteriöser Abschleppwagen: Zur Seite stehen ihm dabei Nightbird, die als ehemalige Ninja der Autobots die Seiten zu den verfeindeten Decepticon-Verbündeten Terrorcons gewechselt hat. Welcher Fiesling sich allerdings hinter dem orange-schwarzen Abschleppwagen verbirgt, ist bisher noch nicht klar.

Transformers: Aufstieg der Bestien bringt Action-Kult zurück

Mit diesen Figuren wagt Aufstieg der Bestien einen Neuanfang, obwohl die bisherige Transformers-Reihe vielleicht viel besser ist als ihr Ruf. Der neue Teil will Optimus Primes Aufstieg zum Autobot-Chef erzählen, bei dem sich ihm neue Feinde (Predacons und Terrorcons), aber auch großartige Verbündete (die an Ur-Monster erinnernden Maximals) offenbaren.

© Paramount Optimus Prime im Look der bisherigen Filme

Unterstützt wird er außerdem vom tapferen Ex-Soldaten Noah (Ramos) und der Artefakt-Forscherin Elena (Dominique Fishback), die ihm an den verschiedenen Schauplätzen des Films (etwa New York und Peru) unter die Arme greifen. Auf das fertige Kino-Abenteuer müssen wir allerdings noch etwas warten: Transformers 7 kommt am 23. Juni 2022 ins Kino.

Freut ihr euch auf Transformers 7?