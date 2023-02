Netflix-Doku über eine der gruseligsten Flugzeug-Geschichten, die immer noch ungeklärt ist: Trailer sucht nach der Wahrheit

Dokumentationen zu dramatischen wahren Ereignissen gehören bei Netflix fest zum Programm. Jetzt stellt der Streaming-Dienst im ersten Trailer die Serie MH370 zu einem der größten ungeklärten Flugzeug-Unglücke vor.

Neun Jahre nach dem spurlosen Verschwinden einer Maschine nahe Malaysia ist die damalige Flugzeug-Katastrophe immer noch nicht aufgeklärt. Netflix veröffentlichte nun den ersten Trailer zur Doku-Serie, die sich die Ereignisse von damals noch einmal genauer ansieht: MH370: The Flight That Disappeared.

Netflix-Doku MH370 rollt tragisches Verschwinden von 239 Flugreisenden neu auf

Wahrscheinlich werden sich die meisten noch an Flug 370 der Malaysia Airlines erinnern, der am 8. März 2014 verschwand. Denn die Geschichte der auf mysteriöse Weise verschollene Boing mit ihren 228 Passagieren und 12 Crew-Mitgliedern ging in den Medien um die Welt. 38 Minuten nach dem Start in Kuala Lumpur (Richtung Peking) verschwand das Flugzeug vom Radar und wurde anschließend nicht mehr wiedergefunden.



Schaut hier den Netflix-Trailer zur Doku-Serie MH370

MH370: The Plane That Disappeared - S01 Trailer (English) HD

Die Suche nach dem verschollenen Flieger wurde zu einer der teuersten in der Luftfahrtgeschichte. Aber auch die ein Jahr später aufgefundene Wrackteile verrieten nichts zu einem möglichen Absturzort der Maschine. Die 239 Menschen an Bord wurden schließlich für verstorben erklärt, was die Angelegenheit zu einem der tödlichsten Flugzeugunglücke mit einer Boing 777 machte. Aufgrund vieler danach noch ungeklärter Fragen fanden Verschwörungstheorien hier einen Nährboden.

Wie die Angehörigen von Opfern mit Netflix-Serien wie Dahmer umgehen sollen, ist eine andauernde Diskussion. Auch wenn MH370 eine Dokumentation ist und teilweise mit Hinterbliebenen zusammenarbeitete, holt sie das Interesse und die Erinnerungen an den Verlust natürlich wieder hervor. Ob die Miniserie dabei am Ende Antworten und neue Einblicke liefern kann, wird sich Anfang März herausstellen. Der Trailer spricht am Ende jedenfalls davon, dass "jemand" die Wahrheit kennt.

Wann startet MH370: The Plane that Disappeared bei Netflix?

MH370: The Plane that Disappeared wird bei Netflix mit 3 Folgen am 8. März 2023 erscheinen. Regie bei der Serie führte Louise Malkinson. 2020 beschäftigte sich die Netflix-Doku Der letzte Flug der Challenger auf ähnliche Weise mit einem der schwersten Unfälle der Raumfahrtgeschichte.



Podcast: Netflix' Serienkiller-Hit You erfindet sich in Staffel 4 neu – aber ist das gut?

Die 4. Staffel You ist seit dem 9. Februar 2023 bei Netflix verfügbar. Serienkiller Joe Goldberg flüchtete nach Europa und wird dort zum Gejagten eines anderen Killers. Hendrik Busch und Lisa Ludwig reden über alles, was sich in You 4 geändert hat und ob sich die Staffel lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im zweiten Teil des Podcasts ordnen wir die Änderungen ein und geben einen Ausblick mit Theorien zum Finale. Außerdem diskutieren wir darüber, ob die Kritik an You durch die veränderte Formel der Serie weiteres Futter bekommt.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.