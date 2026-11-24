Ab sofort könnt ihr euch eine richtig spannende und mindestens genauso harte wie mysteriöse Serie auf Netflix ansehen. Das Horrorthriller-Highlight From ist mit 3 Staffeln im Stream vertreten.

From ist lange unter dem Radar geflogen. Zuerst sollte die Serie auf YouTube Red veröffentlicht werden, dann kam sie zu Epix. Daraus wurde MGM+. Doch das alles wird für die meisten ab sofort egal sein: Ihr könnt die ersten drei Staffeln des Mystery-Thriller-Horrors nämlich ab heute bei Netflix streamen.

Mystery-Horror From ist endlich bei Netflix: Darum geht's

Eigentlich will Familie Mathews nur einen schönen Ausflug unternehmen. Dann landen sie aber in einer kleinen US-Ortschaft, in der ganz eigene Regeln herrschen und aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Niemand kann die Kleinstadt verlassen und nachts trachten mysteriöse Monster nach dem Leben der Bewohner:innen.

Von denen gibt es einige in der Ortschaft und sie alle müssen ganz besonders auf der Hut sein. Die Monster besitzen nämlich die Fähigkeit, die Gestalt von Verwandten oder Freund:innen anzunehmen und nähern sich ihren Zielen mit einem zunächst harmlos wirkenden, aber verstörenden Lächeln. Die Opfer werden regelrecht zerfetzt.

Der spannende Mix aus Mysterythriller-, Sci-Fi- und Horror-Elementen dürfte mit seinen unzähligen Rätseln und Ungewissheiten vor allem Fans von Lost oder Severance ansprechen. Was die Härte und sozialen Reibereien angeht, kommt aber auch die The Walking Dead-Community auf ihre Kosten. Die Kritiken bei Rotten Tomatoes bewerten From im Durchschnitt mit sagenhaften 96 %.

Jetzt endlich auch in Deutschland auf Netflix

Bisher konntet ihr From vor allem bei den gängigen Streaming-Plattformen kaufen oder über Amazon Prime sowie Paramount+ sehen. Jetzt gibt es die ersten drei Staffeln aber endlich auch hierzulande bei Netflix. Dem spannenden Serien-Binge-Wochenende steht also nichts mehr im Wege.

Wenn ihr dann aber erst einmal auf den Geschmack gekommen seid, habt ihr immerhin noch eine vierte Staffel, auf die ihr euch freuen könnt: Die wurde erst dieses Jahr veröffentlicht und kann daher vorerst nur bei Paramount+ gestreamt werden.

Unsere Meinung zu From:

Staffel 5: Wie und wann geht From weiter?

Die gute Nachricht lautet: Ja, From bekommt auch noch eine Staffel 5. Die schlechte Neuigkeit ist aber, dass es sich dabei um die finale und somit auch letzte Staffel der spannenden Mysteryserie handeln soll. Wenn der aktuelle Veröffentlichungsrhythmus beibehalten wird, könnte die fünfte Season From im Herbst 2027 an den Start gehen.