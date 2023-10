13 Jahre habe ich auf diese Serie gewartet: 20-stündiger Horror-Marathon vereint meine Lieblingsserien The Walking Dead und Lost

Eine vierköpfige Familie strandet in einer Kleinstadt, die niemand verlassen kann. Die Horror-Serie From mit Sci-Fi- und Fantasy-Elementen hat bereits 2 Staffeln und viele zu wenig Leute wissen, was sie da verpassen.

13 Jahre habe ich auf diese Serie gewartet, ohne es zu wissen. Seit 2010 Lost zu Ende ging und The Walking Dead kurz darauf startete, fehlte in meinem Leben eine Serie wie From. Sie vereint beide Lieblingsserien. Hat jemand meine Tagebücher gelesen und eine Rätsel-Mystery-Monster-Drama-Gore-Serie nur für mich geschrieben?

Schon der Start des Horror-Jahres 2023 hat mir mit der Zombie-Saga The Last of Us einiges abverlangt. Auf der Suche nach dem nächsten Horror-Kick sprang mir From auf mehreren Geheimtipp-Listen ins Auge. Als im Juni 2023 die 2. Staffel bei Paramount+ veröffentlicht wurde, nahm ich mir das zum Anlass, diesen Geheimtipp zu bingen. Ich ahnte nicht, dass The Last of Us danach wie ein Ponyhof wirkt.

Ich denke beinahe jeden Tag darüber nach, wie die Serie weitergehen wird, kann mich aber mit viel zu wenigen Leuten darüber austauschen. Deshalb werde ich euch jetzt überzeugen, From nachzuholen.

Bei Paramount+ im Stream: From ist ein genialer Horror-Fantasy-Sci-Fi-Cocktail, wie ihn noch niemand gemischt hat

From ist so vieles gleichzeitig und alles ist auf mich zugeschnitten: Ein mysteriöses Rätsel im Zentrum der Serie wie bei Lost, eine verschrobene Kleinstadt im Nirgendwo, aus der es kein Entkommen gibt. Eine ordentliche Portion Gore und großartige Charaktere, die bitte nicht zerfleischt werden sollen, wenn nachts die grinsenden Grusel-Monster kommen.

Darum geht es in der Horror-Serie From: Eine vierköpfige Familie strandet bei einem Roadtrip in einer mysteriösen US-Kleinstadt. Beim Versuch, sie zu verlassen, landen sie wieder in der Stadt. Als es dunkel wird, versucht Sheriff Boyd Stevens (Lost-Star Harold Perrineau) die verwirrten Neuankömmlinge davon zu überzeugen, in einem Haus zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Denn sobald die Sonne untergeht, wandern Gestalten aus dem Wald in die Stadt, die nichts lieber machen, als Blutbäder zu hinterlassen.

Paramount+ From: Alle sehen den Baumstamm, bevor die Kleinstadt sie gefangen nimmt

Mehr will ich über die Handlung nicht verraten. Denn From ist neben all dem blutigen Ab-18-Gore, den die Monster anrichten, ein Paradebeispiel für eine Mystery-Box-Serie. Lost, Heroes und Dark haben das ziemlich gut vorgemacht. Im Zentrum steht ein übergreifendes Rätsel, das sich nur langsam entfaltet und uns an die Kante der Couch klebt.

Im Falle von From ist die übergreifende Frage: Was zur Hölle geht in dieser Kleinstadt ab? Daraus ergeben sich viele weitere Rätsel: Was sind das für Monster? Warum landen Leute aus verschiedenen Orten der USA plötzlich in der Stadt? Warum können die Monster die Häuser nicht betreten, wenn ein Talisman aufgehängt wird? Und gibt es wirklich kein Entkommen? Mit jeder Antwort tun sich zehn neue Fragen auf. Ein Glück, dass Staffel 3 bereits in Planung ist.

Was From ihrer Mystery-Prämisse und den herumfliegenden Eingeweiden noch hinzufügt, sind fantastische Charaktere und Gruselgestalten, die die Infizierten aus The Last of Us zu Pilz-Risotto schreddern würden.

The Last of Us sieht neben From aus wie ein Ponyhof, denn die Monster triggern meine Urängste

Wir kennen das: Eine Gruppe von Überlebenden muss gegen eine Horde Monster kämpfen. Wir haben 11 Staffeln The Walking Dead-Zombies gesehen, die Pilz-Infizierten in The Last of Us und das Upside Down in Stranger Things.

Paramount+ From: Sind die Monster erstmal im Haus, gibt es kein Entkommen

Was From all diesen Serien voraus hat, ist die Unberechenbarkeit der Monster. Sie kommen bei Nacht, sie grinsen freundlich zum Fenster herein, sie bringen Blumen – und reißen dir den Brustkorb auf. Sie sind keine hirnlosen Untoten. Sie haben Spaß am Töten und wir haben keine Ahnung, was sie sind und wo sie herkommen.

Die Monster triggern meine Urängste in bester Michael Myers-Manier. Sie sind abgrundtief böse und deshalb unaufhaltsam. Sie schüren meine Angst im Dunkeln und machen die Gefahr viel zu greifbar, die selbst von dem freundlichsten Gesicht ausgehen kann. Die Serie hält uns mit den Dorfbewohner:innen gemeinsam gefangen und der Drang, diese Kleinstadt zu verlassen, macht jeden Rückschlag und jeden Verlust besonders hart.

Bei der Vielzahl an tollen Figuren wächst einem schnell jemand ans Herz, doch über allem hängt ein Damoklesschwert der Aussichtslosigkeit. Es gibt den jungen Hilfs-Sheriff Kenny (Ricky He), der mit seinem kranken Vater gestrandet ist. Die Ärztin Kristi (Chloe Van Landschoot), die seit Jahren einen Weg zurück zu ihrer Verlobten sucht. Das arrogante Genie Jade (David Alpay), das mit Physik einen Ausweg finden will. Donna (Elizabeth Saunders), die eine Kommune leitet, in der sich viele Menschen sicherer fühlen als alleine nachts in ihren Häusern. Und ständig stranden neue Leute, die neue Geheimnisse oder Erkenntnisse mit sich bringen.

Habe ich euch überzeugt? Dann spreche ich noch eine kleine Warnung aus: From ist nur dann für euch geeignet, wenn ihr so wie ich gerne rätselt und einen starken Magen habt im Anblick von, nun ja, ausgeweideten Mägen. Wenn das der Fall ist, wird es eure nächste Serien-Obsession sein.

