Netflix gibt Startdatum für One Piece Staffel 2 bekannt – und überrascht die Fans zusätzlich

Fans von Netflix' One Piece-Realserie dürfen sich freuen. Das Startdatum von Season 2 steht fest und alle neuen Folgen werden auf einmal beim Streamer veröffentlicht.

Vor gut zwei Jahren ist Staffel 1 der One Piece-Realserie bei Netflix erschienen. Die Adaption kam damals sehr gut an, weshalb Fans schon lange sehnsüchtig auf neue Folgen des Action-Abenteuer-Spektakels warten. Jetzt steht fest, wann Staffel 2 zu Netflix kommt.

One Piece Staffel 2 startet im März 2026 komplett bei Netflix

Wie What's on Netflix offiziell bestätigt, starten die neuen One Piece-Folgen am 10. März 2026 bei Netflix im Abo. Dabei werden alle acht Episoden von Season 2 auf einen Schlag veröffentlicht. Zuvor gab es Spekulationen, dass die Staffel vielleicht geteilt veröffentlicht wird. Das ist jetzt nicht der Fall.

Schaut hier den deutschen Trailer zu One Piece Staffel 2:

One Piece - S02 Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in One Piece Staffel 2

Die offizielle Synopsis zu den neuen Folgen der One Piece-Realserie lautet laut What's on Netflix wie folgt:

Netflix‘ episches Piratenabenteuer auf hoher See, One Piece, kehrt mit Staffel 2 zurück – und wartet mit noch wilderen Gegnern und den gefährlichsten Missionen aller Zeiten auf. Ruffy und die Strohhüte stechen in See zur außergewöhnlichen Grand Line – einem legendären Meeresabschnitt, wo an jeder Ecke Gefahren und Wunder lauern.

Auf ihrer Reise durch dieses unberechenbare Reich auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt begegnen sie bizarren Inseln und einer Vielzahl furchterregender neuer Feinde.

