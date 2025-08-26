Netflix hat es schon wieder getan: Yellowstone-Ersatz nach einer Staffel abgesetzt

Netflix hat wieder den Absetzungshammer geschwungen und einer Serie den Laufpass gegeben, die erst vor zwei Monaten auf dem Streamer gestartet ist.

Am 19. Juni 2025 ist mit The Waterfront die neue Serie von Dawson's Creek- und Scream-Mastermind Kevin Williamson gestartet. Der Crime-Thriller um den Erhalt eines Familienimperiums erinnerte viele Zuschauer:innen an den Western-Hit Yellowstone und konnte in zahlreichen Ländern die Top 10 der Netflix-Charts erobern.

Offenbar reichten die Zahlen jedoch nicht, denn Netflix hat The Waterfront nun bereits nach einer Staffel abgesetzt.

Crime-Thriller-Serie The Waterfront abgesetzt: Yellowstone-Ersatz von Netflix endet nach Staffel 1

The Waterfront spielt in Havenport, North Carolina, wo die Familie Buckley sich ein Imperium aufgebaut hat, das sämtliche Bereiche wie öffentliche Restaurants und eine große Fischerei abdeckt. Doch das Familienunternehmen gerät langsam ins Wanken, denn Patriarch Harlan (Holt McCallany) ist nicht mehr der Jüngste.

Seine Frau Belle (Maria Bello) und sein Sohn Cane (Jake Weary) tun ihr Bestes, um die Machtposition der Familie zu erhalten. Doch verstricken sie sich dabei immer wieder in einer Reihe aus Fehlern und Intrigen. Die neue Beziehung von Tochter Bree (Melissa Benoist) droht schließlich alles in Gefahr zu bringen.

Trotz Vergleichen mit Serien wie Yellowstone, Bloodline oder Ozark hat The Waterfront nur verhaltenen Anklang beim Netflix-Publikum gefunden. So hält die Serie etwa bei Moviepilot eine durchwachsene Wertung von 5,9 Punkten. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt die Serie auf ein Tomatometer von 68 Prozent gegen einen Audience-Score von 66 Prozent.

The Waterfront-Schöpfer Kevin Williamson hatte schon Pläne für Staffel 2

Gegenüber The Hollywood Reporter verriet Serienschöpfer Kevin Williamson bereits seine Pläne für eine mögliche 2. Staffel:

[In Staffel 2] wird die Parker-Familie ins Spiel kommen. Sie haben schon eine lange Geschichte mit den Buckleys. Die Parker-Familie wäre der große Konflikt von Staffel 2. Wir haben erst Emmet [Terry Serpico] und seinen Vater getroffen. Es gibt noch mehr Familienmitglieder und sie werden sich als ebenso kompliziert wie die Buckleys beweisen – und gefährlicher, als Grady je sein könnte.

Diese Pläne werden nun nicht mehr in die Tat umgesetzt. Alle acht Folgen der 1. Staffel von The Waterfront streamen aber weiterhin auf Netflix.

Hört den Podcast: Warum die Pausen zwischen Staffeln so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.

