Netflix-Absetzungen 2025: Diese Serien gehen definitiv nicht weiter

Netflix enttäuscht auch 2025 wieder Serienfans mit einer Menge Absetzungen. Alle 4 Serien, die dieses Jahr von Netflix bereits abgesetzt wurden, findet ihr hier in der Übersicht.

Bei über 100 neuen Original-Serien pro Jahr ist es wenig verwunderlich, dass Netflix nicht alle Eigenproduktionen verlängern kann. Das ändert aber nichts am Frust, den jede Absetzung, jeder unaufgelöste Cliffhanger und jede halbfertige Geschichte mit sich bringt. Oftmals müssen Fans Monate oder sogar Jahre um das Schicksal ihrer Lieblingsserien bangen. In den meisten Fällen lautet dann das niederschmetternde Urteil: abgesetzt!

Netflix ist und bleibt der Streamingdienst mit den meisten Absetzungen: 2024 wurden ganze 16 Serien vorzeitig eingestellt und auch in diesem Jahr wird sich Netflix nicht viel gnädiger zeigen – im ersten Quartal hat es bereits vier Serien getroffen. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, findet ihr hier eine Übersicht aller Netflix-Absetzungen 2025.

Übersicht aller Serien, die Netflix 2025 abgesetzt hat

Diesen Überblick werden wir regelmäßig aktualisieren, sobald neue Absetzungen bekannt werden. Weiter unten im Artikel findet ihr zusätzlich eine Übersicht aller Netflix-Serien, für die in diesem Jahr ein geplantes Ende feststeht oder schon zu sehen war.

Abgesetzte Netflix-Serie: The Recruit

abgesetzt im März

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 6.4

Der Spionage-Thriller von The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley konfrontiert den jungen CIA-Anwalt Owen Hendricks mit besonderen Fällen, gewaltigen Verschwörungen und aufregenden Missionen. Im Fahrtwind zahlreicher erfolgreicher Agenten-Serien, darunter auch Netflix' The Night Agent, brachte die 2. Staffel von The Recruit allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Nach insgesamt 14 Episoden zog der Streaming-Dienst den Stecker.

Abgesetzte Netflix-Serie: Territory

abgesetzt im Februar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 5.9

Im Rahmen einer Western-Offensive wollte Netflix mit der australischen Produktion über die erbitterten Machtkämpfe um die größte Rinderfarm der Welt an den Erfolg des Serien-Hits Yellowstone anknüpfen, aber die Euphorie hielt sich in Grenzen. Nach vier Monaten der Ungewissheit fiel das Absetzungs-Urteil, obwohl zahlreiche Fragen für eine 2. Staffel offen gelassen wurden.

Abgesetzte Netflix-Serie: Surviving Summer

abgesetzt im Februar

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 6

Die Jugendserie folgt der rebellischen Teenagerin Summer Torres aus Brooklyn, die widerwillig nach Australien geschickt wird und dort in der Kleinstadt Shorehaven als Surferin neue Freunde findet. Erst 17 Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge wurde bekannt, dass Surviving Summer nach Staffel 2 nicht mehr fortgesetzt wird.

Abgesetzte Netflix-Serie: Sandman

abgesetzt im Februar

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 7.1

Die düstere Fantasy-Serie begeisterte 2022 als gelungene Adaption der ikonsichen Graphic Novel. Noch bevor die 2. Staffel 2025 an den Start geht, gab Netflix allerdings im Februar bekannt, dass diese auch die letzte sein wird. Vor dem Hintergrund des Skandals um Vorlagenautor Neil Gaiman ist davon auszugehen, dass es sich nicht um ein geplantes Ende, sondern eine Absetzung handelt. Sandman-Fans können jetzt nur hoffen, dass die Comic-Verfilmung ihre Geschichte trotzdem gebührend abschließen kann.

Geplantes Ende: Diese 15 Netflix-Serien verabschieden sich 2025

Glücklicherweise enden nicht alle abgesetzten Netflix-Serien zwangsweise mit einem großen Cliffhanger und stürzen Fans ohne Auflösung in die Verzweiflung. Zahlreiche Shows erhalten ein geplantes Serienende bzw. eine letzte Staffel, um ihre Geschichten mit einem runden Abschluss beenden zu können. Für diese 15 Netflix-Serien steht das Finale für 2025 bereits fest:

Podcast-Vorschau: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.