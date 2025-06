Yellowstone-Ersatz erobert Netflix im Sturm: Nur eine deutsche Serie ist noch beliebter

Vor wenigen Tagen startete bei Netflix eine vielversprechende Serie, die Yellowstone-Fans sehr glücklich machen dürfte. In den Streaming-Charts belegt sie aktuell Platz 2.

Mit Territory lieferte Netflix erst letztes Jahr einen Yellowstone-Ersatz ab. Doch damit nicht genug: Fans des Serien-Epos um die kriminelle Dutton-Familie sollten unbedingt auch einen Blick in den Neustart The Waterfront werfen, der seit letzter Woche Teil des Streaming-Angebots von Netflix ist und für Aufsehen sorgt.

Niemand Geringeres als Kevin Williamson (Scream, Dawson's Creek) steckt als kreativer Kopf hinter dem düsteren Crime-Epos um eine Familie, die alles dafür tut, um die Kontrolle ihrer Fischerei in North Carolina nicht zu verlieren. Obgleich das bedeutet, dass mit zunehmender Laufzeit die Methoden immer fragwürdiger werden.

Neuer Crime-Thriller: The Waterfront stürmt Netflix-Charts

Williamson hat im Lauf seiner Karriere schon oft bewiesen, dass er ein gutes Gespür dafür besitzt, wie das Publikum tickt. Das scheint auch bei The Waterfront der Fall zu sein: Nur wenige Tage nach ihrem Start hat sich die Serie in der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix auf Platz 2 vorgearbeitet. Nur eine deutsche Serie steht im Weg.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Waterfront schauen:

The Waterfront - S01 Trailer (Deutsch) HD

An Kaulitz & Kaulitz schafft es The Waterfront bisher nicht vorbei. Die 2. Staffel des Reality-Hits bestimmt seit Tagen die Netflix-Charts in Deutschland und liefert spannende Einblicke in das Leben der Kaulitz-Brüder, die in den 2000er Jahren mit der Band Tokio Hotel berühmt wurden. Weniger Crime-Imperium, mehr Gossip ist hier geboten.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

Die nächste große Netflix-Serie kommt schon am Freitag

Mit einem Blick auf den nächsten großen Netflix-Start schmälern sich die Chancen, dass The Waterfront doch noch auf Platz 1 kommt, enorm. Am Freitag erwartet uns nämlich das Squid Game-Finale und es dürfte jetzt schon gesetzt sein, dass die heiß erwartete Rückkehr der Thriller-Serie direkt die Spitze der Streaming-Charts erklimmen wird.

Dass The Waterfront trotzdem ein langes Leben in den Netflix-Charts hat, ist damit nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit konnten sich viele Titel, die es nie auf Platz 1 geschafft haben, über längere Zeit in den Top 10 halten und ein Publikum finden. Das dürfte auch die Chancen auf Staffel 2 erheblich vergrößern.