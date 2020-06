Netflix konkurriert mit Stefan Raab: Das Spiel eurer Kindheit wird zur Show

Am Wochenende soll keine Langeweile aufkommen. Netflix will euch mit der albernen Spiele-Show Der Boden ist Lava vor die Bildschirme locken. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Wer sich den Trailer zur Netflix-Show Der Boden ist Lava anschaut, wird Stefan Raab schmerzlich vermissen. Die Idee könnte auch vom ehemaligen Entertainer stammen, den der wäre sich für eine derart alberne Spiele-Show garantiert nicht zu schade, die zudem an unsere besten Kindertage erinnert.

In der Netflix-Show geht es heiß her. Das kommt aber nicht von der Lava, die der Spiele-Show ihren Titel gibt. Die ist nämlich nicht echt, wie ihr euch denken könnt, aber das Konzept der Show hangelt sich an der Lava ab. Die brodelt und spritzt nämlich am Boden vor sich hin. Berührt werden darf sie nicht. Also müssen sich die Show-Teilnehmer auf die nachgebauten Stühle und Tische etc. retten. Schaut selbst!

Habt Spaß mit dem ersten Trailer zu Der Boden ist Lava

Der Boden ist Lava - S01 Trailer (English) HD

Der Boden ist Lava ist ein Spieleklassiker

Der Boden ist Lava ist ein Spiel, bei dem die Spieler vorgeben, dass der Boden aus Lava oder einer anderen tödlichen Substanz - etwa Säure oder Treibsand - besteht. Daher müssen sie es unbedingt vermeiden, den Boden zu berühren. Wenn es doch passieren sollte, dann sind sie nämlich "tot" und haben verloren. So einfach, so kompliziert.



Als Kinder habt ihr das Spiel bestimmt gespielt, vorzugsweise in Räumen: Die Spieler bleiben dem Boden fern, indem sie auf Möbeln springen, sich über Regale hangeln oder an Deckenbeleuchtung schwingen. Es geht also sportlich sowie spaßig zu und draußen geht das natürlich auch.

Zwischenzeitlich war Der ist Boden ist Lava ein Internetphänomen: Unter dem Hashtag floorislava finden sich auf Instagram Hunderte Einträge, in denen Kinder wie Erwachsene ihre Erlebnisse mit dem Spiel präsentieren. Netflix hat also mal wieder eine große Fan-Gemeinde in der Hinterhand, die sich die Show bestimmt anschauen.

Der Boden ist Lava ist bereits an diesem Wochenende bei Netflix zu sehen. Ab dem 19. Juni 2020 werden die 10 Episoden ausgestrahlt. Wir sind gespannt, wer die 10.000 Dollar am Ende gewinnen wird.



