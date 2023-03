Netflix' Mega-Sci-Fi-Blockbuster schnappt sich Dune-Autor – jetzt fehlt nur noch Dave Bautista, der seit Jahren von der Hauptrolle träumt

Die Gears of War-Verfilmung bei Netflix schreitet voran. Nachdem der Science-Fiction-Blockbuster letztes Jahr angekündigt wurde, steht nun der Drehbuchautor des Films fest.

Gears of War ist eine der bekanntesten Videospielreihen. Seit dem Startschuss 2006 sind sechs Spiele erschienen sowie diverse Ableger in anderen Medien. Was allerdings fehlt, ist ein großer Gears of War-Film. Seit Jahren versucht Hollywood, die Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Nun kommt eine Verfilmung von Netflix.

Letztes Jahr im November sicherte sich der Streaming-Dienst die Rechte an der Marke. Inzwischen steht fest, wer den Gears of War-Film schreiben wird. Wie Variety erfahren hat, konnte sich Netflix mit Jon Spaihts einen richtigen Sci-Fi-Experten sichern. Spaihts war u.a. an Dune, Passengers, Doctor Strange und Prometheus beteiligt.



Neues Franchise geplant: Sci-Fi-Experte Jon Spaihts schreibt die Gears of War-Verfilmung bei Netflix

Gears of War spielt in einer weit entfernten Zukunft auf dem Planeten Sera, der sich am Rande des gesellschaftlichen Zusammenbruchs befindet. Tief im Untergrund lauern echsenartige Monster, die den Bewohner:innen gefährlich werden. Sergeant Marcus Fenix soll mit dem Delta Squad die Bedrohung eindämmen.

Wer die Hauptrolle spielt, ist unklar. Ginge es nach Dave Bautista, würde er bereits als Marcus Fenix im Kostüm vor der Kamera stehen. Seit Jahren schwärmt der Guardians of the Galaxy-Star von der Rolle. Jetzt wartet er auf den Anruf von Netflix. Dass er als Marcus Fenix eine gute Figur machen würde, hat er auf Instagram bewiesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Netflix hat große Pläne für Gears of War. Wie bei vielen anderen Marken, die sich der Streaming-Dienst sichert, soll nicht nur eine Verfilmung entstehen, sondern ein ganzes Cinematic Universe. So befindet sich neben dem Realfilm eine Serie in Planung, die das Gears of War-Universum bei Netflix in animierter Form ausbaut.

Wann startet Gears of War bei Netflix?

Das könnt noch einige Zeit dauern. Bisher ist nur Spaihts als Drehbuchautor verpflichtet, was bedeutet, dass sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium befindet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.