Netflix' Menendez-Staffel wurde fast vom Thron der Charts gestoßen – von Serie über versaute Podcasterin

Die 2. Staffel der Anthologie-Serie Monster fesselt seit über einer Woche mit der Geschichte der Menendez-Brüder bei Netflix. Dennoch gab es am Wochenende starke Konkurrenz.

Nach dem Wochenende haben sich die Netflix-Charts dank diverser Neustarts meistens neu sortiert. Auch heute können wir eine spannende Entwicklung beobachten, auch wenn die Spitzenposition unverändert bleibt. Platz 1 der beliebten Serien bei Netflix ist nach wie vor Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez.

Damit kann die 2. Staffel der Anthologieserie von Ryan Murphy ihr zweites Wochenende in den Streaming-Charts verbuchen. Doch es gibt starke Konkurrenz. Die RomCom Nobody Wants This mit Kristen Bell und Adam Brody ist dem aufwühlenden True-Crime-Drama dicht auf den Fersen. Vorerst konnte Monster seine Position verteidigen.

True-Crime vs. RomCom: Nobody Wants This legt sich mit der Menendenz-Serie in den Netflix-Charts an

Die 2. Staffel von Monster dreht sich um Lyle (Nicholas Alexander Chavez) und Erik Menendez (Cooper Koch), die am 20. August 1989 ihre Eltern umgebracht haben. Der Prozess sorgte seinerzeit in den Medien für großes Aufsehen und wurde zum nationalen TV-Ereignis. Nobody Wants This könnte nicht gegensätzlicher sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Monster Staffel 2 schauen:

Monster. Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wem das Blutbad in Monster zu viel ist, kann bei Nobody Wants This in eine berührende Geschichte eintauchen, die Liebe über alle Grenzen überwindet. Im Mittelpunkt der Story befindet sich eigenwillige Joanna (Kristen Bell), die in ihrem Podcast über Sex und Dating spricht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Als sie auf den Rabbiner Noah (Adam Brody) trifft, deutet eigentlich nichts darauf hin, dass die beiden irgendetwas gemeinsam haben. Trotzdem entwickeln sie Gefühle füreinander. Natürlich geht auch Nobody Wants This nicht ohne Tränen über die Bühne, doch im Gegensatz zu Monster ist das hier eine pure Feel-Good-Serie.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nobody Wants This schauen:

Nobody Wants This - S01 Trailer (English) HD

Bei Nobody Wants This können wir ein klassisches Netflix-Phänomen beobachten. Obwohl die Serie im Vorfeld nicht so groß beworben wurde wie die Monster-Fortsetzung, generierte sie unmittelbar nach Start einen Buzz, der sie direkt in die Streaming-Charts katapultiert. Nun dürfen wir gespannt sein, wie lange sie sich dort halten kann.

Die übrige Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix: Ein neuer Sommer und Emily in Paris weiterhin stark

Auf den weiteren Plätzen der Top 10 im Serienbereich bei Netflix befinden sich Der Pass, Ein neuer Sommer und die jüngste Staffel von Emily in Paris. Dazu gesellt sich die neu erschienene Dokuserie Mr. McMahon, dich gefolgt von Prison Break, Gyeongseong Creature, Red Eye und die Götter-Satire Kaos mit Jeff Goldblum.