Nach Monster bei Netflix: Es gibt eine bessere Menendez-Verfilmung und hier könnt ihr sie schauen

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez stürmt derzeit die Netflix-Charts. Doch es gab schon vorher eine Serien-Umsetzung des True Crime-Falls, die sehenswert ist.

Mit der von Ryan Murphy produzierten True Crime-Serie Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez hat Netflix einen neuen Hit gelandet, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Nicht zuletzt wurde die Aufarbeitung des Falls der Menendez-Brüder, die für den Mord an ihren Eltern verurteilt wurden, bereits vom echten Erik Menendez scharf kritisiert.

Die 2. Staffel von Netflix' Monster-Anthologie ist jedoch nicht die erste Verfilmung des Verbrechens und den anschließenden Gerichtsprozessen. Wer noch tiefer in die Geschichte der Brüder Erik und Lyle eintauchen möchte, sollte sich eine sogar noch besser bewertete Serie auf die Merkliste setzen, die bereits vor sieben Jahren erschien.

Vor der Netflix-Serie gab es schon eine bessere Miniserie zu Lyle und Erik Menendez

Dokumentationen über den Fall der Menendez-Brüder gibt es zuhauf. Selbst Netflix bringt im Oktober eine eigene Doku über Lyle und Erik. Darüber hinaus existieren neben der Monster-Serie auch einige fiktive Aufarbeitungen. So gibt es nicht nur ein paar TV-Filme, sondern auch noch eine weitere ganze Serie über die True Crime-Geschichte.

Bereits 2017 brachte der US-Sender NBC Law & Order: True Crime als Spin-off der Krimiserie Law & Order an den Start. Unter dem Zusatztitel "Die mörderischen Menendez-Brüder" wurde darin der Menendez-Fall über acht Episoden aufgerollt – sogar eine Folge weniger als die Netflix-Verfilmung.



Diese Adaption der Geschichte fokussiert sich noch stärker auf die Gerichtsprozesse der beiden Brüder und stellt dabei Verteidigerin Leslie Abramson als Protagonistin ins Zentrum, die hier von Die Sopranos-Star Edie Falco verkörpert wurde. Lyle und Erik Menendenz wurden in dieser Serienversion von Miles Gaston Villanueva (The Boys) und Gus Halper (Law & Order: Organized Crime) gespielt.



Auch wenn beiden Serien ein echter Gerichtsprozess und schockierender wahrer Mordfall zugrunde liegt, sind die Versionen dennoch unterschiedlich in ihren Darstellungen und Interpretationen wichtiger Personen. Welche tatsächlich besser ist, muss jeder Zuschauende für sich selbst entscheiden. Doch ein Blick auf die Bewertungen verrät, dass Law & Order: True Crime der Netflix-Serie Monster um einiges voraus ist.

Während Netflix' Menendez-Serie beim Kritikenaggregator Rotten Tomatoes von der Kritik gerade mal 52 Prozent und vom Publikum 65 Prozent Zuspruch erhalten hat, sieht es beim Law & Order-Spin-off schon besser aus. Die Kritik vergab einen Score von 64 Prozent und die Zuschauenden sogar fantastische 86 Prozent.

Wo kann ich Law & Order: True Crime schauen?

Aktuell gibt es Law & Order: True Crime leider nirgendwo in der Flat zu streamen. Stattdessen ist die Menendez-Serie bei allen gängigen Anbietern als digitale Kaufversion erhältlich. Sowohl bei Apple TV als auch bei Amazon könnt ihr die NBC-Adaption für jeweils 11,99€ in der HD-Version kaufen – allerdings nur auf Englisch. Wer die Serie in der deutschen Synchronfassung streamen möchte, wird bei Magenta TV fündig.