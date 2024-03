Netflix-Spektakel, in dem sich eine Frau in ein Chicken Nugget verwandelt: Der Trailer verspricht eine der bizarrsten Serien des Jahres

Die Netflix-Serie Chicken Nugget dreht sich um eine Frau, die unverhofft zu einem frittierten Stück Hähnchen wird. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zur skurrilen Idee.

Dass geliebte Menschen versehentlich geschrumpft oder in die Vergangenheit geschickt werden, ist in der Film- und Seriengeschichte nichts Ungewöhnliches mehr. Aber wie sieht es mit der plötzlichen Metamorphose in ein krosses Stück Fast Food-Fleisch aus? Die Netflix-Serie Chicken Nugget baut auf diese Prämisse auf. Und der neue Trailer ist genauso seltsam, wie die Idee klingt.

Schaut hier den neuen Trailer zu Chicken Nugget mit englischen Untertiteln:

Chicken Nugget - S01 Trailer (English Subs) HD

Netflix baut mit Chicken Nugget sein koreanisches Repertoire aus

Chicken Nugget dreht sich um den Maschinenhändler Choi Seon-man (Seung-Ryong Ryu), zu dessen Laden eines Tages eine mysteriöse Maschine geliefert wird. Neugierig probiert Seon-mans Tochter Min-ah (Yoo-jung Kim) das Gerät aus. Und wird in einen Chicken Nugget verwandelt. Mithilfe seines Praktikanten Baek-joong (Jae-hong Ahn) versucht ihr Vater verzweifelt, ihre menschliche Form wiederherzustellen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen koreanischen Web-Comic des Künstlers Park Ji-dok, der auch unter dem Akronym PJD bekannt ist. Insbesondere nach dem gigantischen Erfolg von Squid Game spielt das Repertoire an koreanischen Serien und Filmen für Netflix eine große Rolle.

Wann kommt Chicken Nugget zu Netflix?

Chicken Nugget kommt am 15. März 2024 zu Netflix. Die Serie wird insgesamt 12 Episoden umfassen. Die Comic-Vorlage besteht aus 47 Einträgen. Ob sie für Netflix komplett adaptiert wurde, ist nicht bekannt.

