Netflix-Trailer zu Bridgerton Staffel 3 deutet lang erwartete Romanze an: Findet dieser Fanliebling doch noch sein Liebesglück?

Der erste ausführliche Trailer zur 3. Staffel von Netflix-Hit Bridgerton ist da und teast eine lang erwartete Romanze an. Könnte es endlich zwischen Penelope und Colin funken?

Über zwei Jahre ist es her, seit die 2. Staffel von Bridgerton bei Netflix online ging. In knapp einem Monat steht endlich die 3. Season der romantischen Historienserie beim Streaming-Dienst in den Startlöchern, zu der nun auch ein Trailer veröffentlicht wurde. Die Vorschau ist ganz schön umfangreich geraten und verrät uns, welche Liebesgeschichte in den neuen Folgen im Zentrum der Staffel stehen wird.

Sind Penelope und Colin doch mehr als Freunde? Netflix-Trailer zu Bridgerton Staffel 3 gibt Fans Hoffnung

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ist bereit, die Schwärmerei für ihren langjährigen Kumpel Colin Bridgerton (Luke Newton) endlich hinter sich zu lassen. Schließlich hat sie ihn im Finale von Staffel 2 vor seinen Brüdern sagen hören, dass er niemals daran denken würde, mit ihr auszugehen. So möchte sich Penelope nun anderweitig nach einem passenden Ehemann umsehen – und bekommt dabei ausgerechnet Hilfe von Colin selbst, der gerade von seinen Sommerreisen zurückgekehrt ist.

Seht hier den deutschen Trailer zu Bridgerton Staffel 3:

Bridgerton - S03 Trailer (Deutsch) HD

Nur wird im Trailer mehr als deutlich, dass Colin beginnt, seine Gefühle für Penelope zu hinterfragen. Findet Penelope nach zahlreichen Tränen doch noch ihr Liebesglück mit Colin? Oder hat sie es nach all den Jahren geschafft, über ihren Jugendschwarm hinwegzukommen?

Die 3. Staffel des Netflix-Hits adaptiert den Roman Romancing Mister Bridgerton von Julia Quinn. Dabei erwarten uns eine Reihe von neuen Gesichtern. Dazu zählen Daniel Francis (Once Upon a Time) als Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown) als Lord Debling, James Phoon (Wreck) als Harry Dankworth und Hannah Dodd (Eternals) als Francesca Bridgerton. Dodd wird Ruby Stokes ersetzen, die die Figur in den ersten beiden Staffeln verkörperte.

Wann kommt Bridgerton Staffel 3 zu Netflix?

Der erste Teil der 3. Staffel von Bridgerton startet mit vier Episoden am 16. Mai 2024 auf Netflix. Teil zwei folgt am 13. Juni 2024 mit vier weiteren Episoden.

