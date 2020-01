Netflix-Überraschung: Kultregisseur David Lynch veröffentlicht neuen Film

Passend zu seinem heutigen Geburtstag gibt es bei Netflix einen neuen Kurzfilm von David Lynch. In ‎What Did Jack Do? interviewt der Regisseur einen mordverdächtigen Affen.

Heute am 20. Januar 2020 feiert David Lynch seinen 74. Geburtstag. Passend dazu beschert Netflix allen Fans des eigenwilligen Kultregisseurs ein Geschenk. Der Kurzfilm What Did Jack Do?, den der Regisseur bereits 2016 abgedreht hat, ist ab sofort bei dem Streamingdienst verfügbar.

Wovon handelt What Did Jack Do? von David Lynch

David Lynch wäre nicht David Lynch, wenn nicht auch die Handlung von What Did Jack Do? vollkommen absurd und mysteriös wäre. In dem 17-minütigen Kurzfilm spielt der Regisseur selbst die Hauptrolle und führt das Verhör eines Affen namens Jack durch. Der kann nicht nur sprechen (ebenfalls Lynch selbst mit verzerrter Stimme), sondern ist auch noch der Hauptverdächtige in einem Mordfall.

Inszeniert ist der Kurzfilm dabei in Schwarz-Weiß-Bildern, die zusammen mit dem alt abgemischten Ton den Eindruck eines Filmrelikts aus dem frühen 20. Jahrhundert im Film noir-Stil erwecken. Durchzogen ist What Did Jack Do? außerdem von absurden Dialogen, die den trockenen Humor des Meisters des Surrealen unterstreichen.

Brandneu ist der Kurzfilm allerdings nicht. Lynch hat What Did Jack Do? bereits 2016 gedreht, anschließend wurde das Werk jedoch nur ausgewählten Filmfestival-Besuchern vorgeführt. Dank Netflix ist What Did Jack Do? jetzt frei verfügbar. Wer sich mal wieder in Lynchs ganz eigener Welt des Surrealen, Düsteren und Absurden verlieren will, sollte dem 17 Minuten langen Film unbedingt eine Chance geben.

