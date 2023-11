Netflix verbrannte 30 Millionen für Fantasy-Blockbuster und killte ihn trotzdem: Jetzt soll Amazon den neuen He-Man-Film retten

Das lange geplante He-Man-Reboot ist dieses Jahr bei Netflix gescheitert, nachdem schon sehr viel Geld dafür ausgegeben wurde. Jetzt soll Amazon das Fantasy-Projekt retten.

Ein neuer He-Man-Realfilm soll dem Masters of the Universe-Franchise schon seit Jahren neuen Aufschwung verleihen. Bisher wollte es aber einfach nicht klappen, obwohl das Fantasy-Projekt bei Netflix zuletzt weit vorangetrieben wurde. Am Ende zog der Streaming-Dienst den Stecker. Die Rettung scheint jetzt in Form von Amazon zu nahen.

Fantasy-Pech: Der neue He-Man-Film war bislang zum Scheitern verurteilt

Bei Netflix wurde bis 2023 ein He-Man-Realfilm entwickelt, für den das Regie-Duo Adam Nee und Aaron Nee ebenso an Bord war wie Kyle Allen als Hauptdarsteller. Dadurch hatte das Fantasy-Projekt schon 30 Millionen Dollar verschlungen, ohne dass die erste Klappe für den Drehbeginn gefallen war.

Ende Juli wurde dann berichtet, dass der Spielzeughersteller Mattel den He-Man-Realfilm nicht aufgeben will und nach einem Netflix-Ersatz sucht. Jetzt scheint es zu einer Art Durchbruch gekommen zu sein.

Amazon verhandelt jetzt über He-Man-Realisierung

Laut Variety befindet sich Amazon aktuell in Verhandlungen um die Realisierung des jahrelang geplanten He-Man-Reboots. Wenn die Gespräche erfolgreich verlaufen, soll der Realfilm weiterhin mit dem Nee-Duo auf dem Regiestuhl und Kyle Allen als Star gedreht werden. Das Budget wird auf rund 170 Millionen Dollar geschätzt. In der He-Man- und Masters of the Universe-Marke steckt definitiv großes Franchise-Potenzial, das von Amazon ausgebaut werden könnte.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.