Netflix verfilmt erotischen Skandalroman, der in 9 Ländern verboten wurde und der Start ist schon ganz nah

D.H. Lawrences explizit erotischer Roman Lady Chatterleys Liebhaber wurde in vielen Ländern als obszön verboten. Jetzt kommt bald eine Netflix-Adaption.

Bis weit ins 20. Jahrhundert galt die Darstellung von Sexualität, insbesondere der weiblichen, in westlichen Ländern als obszön. Darunter hatte etwa D.H. Lawrences revolutionäres Skandalwerk Lady Chatterley zu leiden, das in ganzen 9 Ländern verboten wurde. Auf Netflix erscheint mit Lady Chatterleys Liebhaber bald eine neue Adaption des erotischen Romans. Einen Trailer gibt es bereits.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Lady Chatterleys Liebhaber an:

Lady Chatterleys Liebhaber - Trailer (Deutsch) HD

Bei Netflix: Lady Chatterley befreit sich mit Sex-Abenteuer aus einer traurigen Ehe

Die Netlix-Umsetzung folgt Lady Chatterley (Emma Corrin), die in einer lieblosen Ehe mit ihrem wohlhabenden und durch eine Kriegsverletzung querschnittsgelähmten Mann Clifford (Matthew Duckett) gefangen ist. Sie beginnt eine Affäre mit dem Wildhüter Oliver Mellors (Jack O'Connell), die sowohl ihre sexuellen wie gesellschaftlichen Eingrenzungen zertrümmert. Ihre Umgebung ist von dem Abenteuer allerdings alles andere als begeistert.

Lawrences Buchvorlage stieß Ende der 1920er Jahre ebenfalls auf heftigen Widerstand. Das Werk enthielt diverse explizite Beschreibungen von Sexualität, stellte die Ständeordnung der britischen Gesellschaft in Frage und bedrohte patriarchale Machtstrukturen durch ein Thema weiblicher Emanzipation.

© Netflix Emma Corrin und Jack O'Connell in Lady Chatterleys Liebhaber

Zwischenzeitlich war der Roman neben dem Ursprungsland Großbritannien auch in den USA, Australien, Kanada, Japan, Indien, Irland, Polen und China verboten (via University of Utah ). Erst mit einem bahnbrechenden Gerichtsurteil Anfang der 1960er Jahre konnte das Werk in seiner intendierten Fassung seinen eigentlichen Siegeszug um die Welt antreten.

Wann kommt Lady Chatterleys Liebhaber zu Netflix?

Ob die Netflix-Adaption der großen Vorlage in Sachen Qualität und Wirkung nahekommt, werden Abonnenten schon bald feststellen können. Lady Chatterleys Liebhaber erscheint am 2. Dezember 2022 im Stream.

