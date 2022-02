Gigantisches Netflix-Angebot 2022: Alle 116 neuen Filme in diesem Jahr

Netflix veröffentlicht dieses Jahr unzählige neue Filme, von bei The Gray Man mit Ryan Gosling bis hin zum Marilyn Monroe-Biopic mit Ana de Armas. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Netflix-Filmen 2022.

Letztes Jahr hat Netflix pro Woche mindestens einen großen Film veröffentlicht. 2022 will sich der Streaming-Gigant mit Namen wie Ryan Gosling, Ana de Armas und Daniel Craig seinen Output noch einmal steigern. Wir haben euch eine Übersicht mit allen Netflix-Filmen geschaffen, die 2022 veröffentlicht werden.

Angefangen bei dem Actionthriller The Gray Man über das Zeitreiseabenteuer The Adam Project bis hin zum Sci-Fi-Kracher Spiderhead mit Thor-Star Chris Hemsworth in der Hauptrolle: Vor allem im Blockbuster-Bereich legt Netflix dieses Jahr zu. Mit dem Marilyn Monroe-Biopic Blonde ist außerdem ein besonderes Prestigeprojekt dabei.

Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, welche Original-Filme dieses Jahr bei Netflix erscheinen, werden wir die folgende Liste regelmäßig mit neuen Ankündigungen und Startterminen updaten.

Alle Netflix-Original-Filme im März

Alle Netflix-Original-Filme im Februar 2022

Alle Netflix-Original-Filme im Januar 2022

Nachfolgend findet ihr alle bereits bekannten Netflix-Filme, die dieses Jahr noch bei dem Streaming-Dienst eintreffen werden. Geordnet sind sie nach Genres.

Kommende Action- und Sci-Fi-Filme bei Netflix 2022

Kommende Komödien bei Netflix 2022

Kommende Dramen bei Netflix 2022

Kommende Horrorfilme und Thriller bei Netflix 2022

Kommende Familienfilme bei Netflix 2022

Kommende Liebesfilme bei Netflix 2022

Kommende Animationsfilme und Anime bei Netflix 2022

Podcast: Die größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr einige Highlight auf uns. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick.

Vom Fantasy-Blockbuster über einen Science-Fiction-Kracher bis hin zu nächsten Martin Scorsese-Epos: 2022 kommen viele große Filme mit Stars wie Ryan Reynolds, Ana de Armas und Tom Hanks bei Netflix, Disney+ und Co. auf uns zu.

