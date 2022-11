Netflix-Warnung: Warum ihr 1899 nicht in der deutschen Synchronfassung schauen solltet

Das neue Netflix-Highlight 1899 könnt ihr in einer multilingualen Originalfassung mit Untertiteln oder komplett synchronisiert sehen. Wer auf Deutsch schaut, verpasst aber das Beste.

Mit 1899 ist das heißerwartete neue Serienprojekt der Masterminds hinter des Zeitschleifen-Hits Dark auf Netflix gestartet. Bevor ihr euch aber in tiefe Rätsel-Abgründe begebt und den Serien-Binge beginnt, müsst ihr eine wichtige Entscheidung treffen. Diese bestimmt darüber, was für eine Art von Serie ihr zu sehen bekommt.

1899 ist nicht nur ein Rätsel-Meisterwerk voller komplexer Mysterien, sondern auch eine Serie über Menschen aus unterschiedlichsten Nationen, die an Bord des Passagierschiffes Kerberos zusammenkommen. In der Originalfassung sprechen sie alle in ihren jeweiligen Landessprachen. Ihr müsst also jede Menge Untertitel lesen. Die Versuchung ist groß, auf die komplett auf Deutsch synchronisierte Fassung zu wechseln. Davon können wir nur dringlichst abraten.

Original vs. Synchronfassung: 1899 wird zu einer ganz anderen Serie

Bevor ihr euch auf die acht Folgen lange Mystery-Reise begebt, müsst ihr euch bei Netflix für die richtige Sprachoption entscheiden. Folgendes steht dabei zur Auswahl:

Originalfassung : Die Charaktere sprechen u.a. deutsch, englisch, spanisch, französisch, polnisch und kantonesisch. Diese Version gibt es mit deutschen Untertiteln zu sehen. Standardmäßig sind die deutschen Sprechpassagen nicht untertitelt.

: Die Charaktere sprechen u.a. deutsch, englisch, spanisch, französisch, polnisch und kantonesisch. Diese Version gibt es mit deutschen Untertiteln zu sehen. Standardmäßig sind die deutschen Sprechpassagen nicht untertitelt. Synchronfassung: In dieser Version wurden alle unterschiedlichen Sprachteile deutsch synchronisiert. Ihr müsst keinerlei Untertitel lesen.

Warum solltet ihr euch also unbedingt für den Originalton entscheiden? In der deutschen Fassung geht ein elementarer Bestandteil von 1899 verloren. Denn die Mystery-Serie handelt von Menschen, die durch Klassenunterschiede, ihre Herkunft und vor allem durch ihre Sprache voneinander isoliert sind. Und trotz dieser Barrieren müssen sie lernen, einander anzunähern und sich zu verstehen.

Unter anderem gibt es berührende Momente, in denen zwei Figuren, die sich nicht durch Sprache verständigen können, andere Wege der Kommunikation finden müssen, um ihre Gefühle füreinander zum Ausdruck bringen zu können.

Hier gibt's einen kleinen Eindruck zur deutschen Netflix-Synchro von 1899:

Wenn nun alle Menschen an Bord der Kerberos die gleiche Sprache sprechen, wird 1899 zu einer Serie über Sprachbarrieren ohne Sprachbarrieren. In der Synchronfassung erwartet euch somit eine ganz andere Serienerfahrung, die einen großen Themenkomplex komplett ausklammert. Szenen und Dialoge haben plötzlich einen ganz anderen Kontext.



Geht es zum Beispiel in einer Szene darum, dass eine Figur zwischen zwei durch ihre Sprache getrennte Parteien vermittelt und dolmetscht, wurde der Dialog so verändert übersetzt, dass die Charaktere nicht mehr alles doppelt aussprechen oder sich gar laut aufregen: "Ich kann dich nicht verstehen!". Anstatt sich zu fragen, was das Gegenüber vielleicht gesagt haben könnte, antworten Figuren nun direkt, wenn sie angesprochen werden.

Die Dialogveränderung funktionieren aber nicht immer. In Szenen, in denen Figuren sich mit Gebärden verständigen, wirkt dieses plötzlich seltsam befremdlich. Wir können euch nur empfehlen, 1899 in der untertiteln Originalfassung zu schauen. Ansonsten bekommt ihr nur das halbe 1899-Erlebnis zu sehen bzw. zu hören.

Einen einzigen Vorteil hat die synchronisierte Version aber: Ohne die Verwirrung der Charaktere und ihren Kampf darum sich gegenseitig zu verstehen, liegt der verschobene Fokus der Serie nun voll und ganz auf dem Mystery-Aspekt. Und das Rätsel-Raten in 1899 wird euch einiges an Hirnschmalz abfordern.

