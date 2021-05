Netflix wirft diese Woche gleich 2 absolute Film-Meisterwerke

Bei Netflix verschwinden zwei absolute Topfilme noch in dieser Woche. Ihr habt aber genug Zeit, um die Filme nachzuholen oder ein weiteres Mal zu schauen.

Es gibt Abgänge bei Netflix, die nicken wir mal eben ab und dann gibt es Wochen wie diese. Der Streamingdienst trennt sich von zwei Filmen, die mehr Fans auf sich vereinen als in ein Kolosseum passen. Gladiator von Ridley Scott und Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Bei beiden Filmen liefen ihre jeweiligen Regisseure zur Hochform auf.

Die gute Nachricht: Ihr habt bei beiden Filmen noch genug Zeit, sie zu gucken (oder in eurem DVD-Regal nach der staubigen Hülle zu suchen).

Dann verschwinden Gladiator und Inglourious Basterds bei Netflix

Gladiator



Letzter Tag bei Netlix: 14. Mai 2021

Community-Wertung: 7.8

Gladiator als 4K-Blu-ray *

Lohnt sich weil: Gladiator das beste Beispiel für auf Blockbuster-Format getrimmte Geschichte ist. Das Historien-Epos beginnt mit einer großen Schlacht, um sich anschließend auf das Schicksal des hintergangenen Feldherren Maximus (Russell Crowe) zu verdichten. Maximus arbeitet sich als Gladiator zurück in eine Position, von der aus er Vergeltung üben kann.

Inglourious Basterds



Letzter Tag bei Netlix: 14. Mai 2021

Community-Wertung: 7.8

Inglourious Basterds - Trailer 2 (Deutsch)

Lohnt sich weil: Tarantino wahrscheinlich nie besser war. Okay, das sehen nicht alle so, aber eine Topliste des Regisseurs ohne den Weltkriegs-Pulp mindestens in der Top 3 dürfte seltener vorkommen. In Inglourious Basterds erzählt Tarantino seine eigene Geschichte vom Fall Nazi-Deutschlands als überzeichnete Rachefantasie voller großer Bilder, schriller Figuren und eng geschriebener Szenen.



Verschwinden außerdem diese Woche bei Netflix

Die 10 schlimmsten Figuren-Tode in Serien

Langlebige Serien verlieren immer wieder wichtige Charaktere durch dramatische Tode. Wer Jahre später den Verlust einer Lieblingsfigur immer noch nicht verarbeitet hat, kann das jetzt mit uns zusammen in Angriff nehmen. Natürlich mit rechtzeitigen Spoiler-Warnungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



Von Serien wie Game of Thrones, die sich einen Ruf als radikaler Figuren-Mörder erarbeitet hat, über The Walking Dead, Lost und Buffy bis zu Dexter und Breaking Bad ist in unserem Ranking alles dabei. Also zückt eure Taschentücher.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.