Neu bei Amazon: Bruce Willis' gescheitertes Kino-Comeback

Eigentlich hätte Bruce Willis mit Death Wish erfolgreich seine Rückkehr auf die große Leinwand feiern sollen. Der Rache-Actioner aus dem Jahre 2018, der ab sofort auf Amazon Prime zur Verfügung steht, enttäuscht allerdings auf ganzer Linie.

In Death Wish wurde Bruce Willis das Privileg zuteil, in die großen Fußstapfen von Haudrauf-Ikone Charles Bronson zu treten, der bereits in Ein Mann sieht rot von 1974 die Rolle des Vigilanten Paul Kersey verköperte und damit einen der bis heute markantesten Charaktere des Action-Genres formte.

Das Remake von Horror-Experte Eli Roth, welches auch an den Kinokassen gnadenlos durchgefallen ist (Budget: 30 Millionen US-Dollar, Box Office: 49 Millionen US-Dollar), kann von einer solch prägenden Position hingegen nur träumen. Ihr könnt es euch ab sofort auf Amazon Prime anschauen.

Darum geht es in Death Wish

Der Chirurg Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) ist frustriert von der endlosen Gewalt, die sich jeden Tag auf den Straßen abspielt. Als dann auch noch seine Frau und seine Tochter von einer Straßengang hinterrücks ermordet werden, sinnt Paul auf Vergeltung und entscheidet sich dazu, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Während die Polizei daran scheitert, Fortschritte in ihren Ermittlungen zu erreichen, hinterlässt Paul eine Schneise der Zerstörung in der Nachtwelt von Chicago, was sowohl die Aufmerksamkeit der Medien, wie auch die Befürwortung der Bevölkerung nach sich zieht. Den Gesetzeshütern allerdings passt es gar nicht, dass ein selbsternannter Racheengel sein Unwesen in der Stadt treibt.

Charles Bronson wäre ganz und gar nicht stolz

Wo Ein Mann sieht rot es einst in eindrücklicher Geradlinigkeit beherrschte, ein fast schon apokalyptisches Großstadtporträt anzufertigen, in dem der Architekt Paul Kersey zum Produkt der bestialischen urbanen Umstände wurde, scheitert Eli Roth mit Death Wish rigoros daran, seinem Film durch debile Gegenwartskommentare eine politische Dimension abzuringen. Stattdessen reiht sich Death Wish trotz Kinoauswertung vielmehr in die Direct-to-DVD-Galerie ein, für die Bruce Willis schon seit geraumer Zeit sein Gesicht hergibt.



Als noch enttäuschender aber erweist sich, dass es ausgerechnet Eli Roth nicht gelingt, die nihilistische Härte des Originals aufzugreifen und den blutigen Pfad, auf den sich ein sagenhaft lethargisch auftretender Bruce Willis begibt, mit der nötigen Dringlichkeit und Härte auszustaffieren. Death Wish hingegen ist ein schmuckloser Vergeltungsreißer, der zwar mit einer Handvoll Gore-Szenen aufwartet, aber selbst in diesen nicht das Potenzial aufweist, anzuecken oder Grauzonen zu beweisen. Selbst dafür ist dieser tumbe Rachefeldzug zu angepasst und dröge.

