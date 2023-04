Neu bei Amazon: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre, bei dem sich die 2 Stars gehasst haben

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Mad Max: Fury Road streamen. Am Set des Sci-Fi-Krachers kam es damals zum Streit zwischen Tom Hardy und Charlize Theron. Wir haben Details für euch.

Mit der späten Fortsetzung seiner Sci-Fi-Reihe Mad Max hat George Miller ein Meisterwerk geschaffen. Mad Max: Fury Road, den ihr jetzt bei Amazon Prime im Abo streamen * könnt, ist ein filmgewordener Adrenalinschub, der wie eine einzige lange Action-Sequenz wirkt. Beim Schauen fällt vor allem auf, wie hart der Dreh für den Film gewesen sein muss. Tatsächlich ist die Produktion am Set teilweise eskaliert.

Mad Max: Fury Road-Stars haben sich beim Dreh gehasst

George Miller wollte Fury Road möglichst handgemacht realisieren, wofür der Regisseur auf harte Drehbedingungen und reale Stunts mit der Film-Crew in der Wüste von Namibia setzte. Gerade durch das Klima war die Stimmung innerhalb des Teams irgendwann sehr entspannt.

Zu den Details des Fury Road-Drehs hat der New York Times-Journalist Kyle Buchanan das Behind-the-Scenes-Buch Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road * veröffentlicht. Darin beschreibt ein Crew-Mitglied des Sci-Fi-Blockbusters die Atmosphäre zwischen den Stars Tom Hardy und Charlize Theron so:

Verdammt noch mal, es war so offensichtlich, dass sich diese beiden Menschen gehasst haben. Sie wollten sich nicht anfassen, sie wollten sich nicht ansehen, sie wollten sich einander nicht zuwenden, wenn die Kamera nicht gerade lief.

Gerade Hardy soll am Set immer wieder die Fassung verloren haben. Das führte angeblich sogar zu bedrohlichem Verhalten gegenüber der Furiosa-Darstellerin. In dem Buch wird auch ein Vorfall geschildert, bei dem der Schauspieler viel zu spät am Set erschien, während Theron drei Stunden fertig geschminkt und ungeduldig wartend am Set verbringen musste:

Tom taucht auf und geht gemütlich durch die Wüste. Sie [Theron] springt vom Laster und flucht sich in seine Richtung die Seele aus dem Leib. Sie sagt, 'Berechnet dem verdammten Arschloch hunderttausend Dollar für jede Minute, die er die Crew aufhält' und 'Wie respektlos du bist!'.

Irgendwann soll sich die Darstellerin so von Hardy bedroht gefühlt haben, dass ihr eine Person als Schutz an die Seite gestellt wurde. Am Ende führte das mehr als angespannte Verhältnis am Fury Road-Set zwischen den Stars auch zu der ruppigen Dynamik zwischen Max Rockatansky und Furiosa in George Millers Resultat.

