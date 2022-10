Neu bei Amazon: Komplett durchgeknallter Sci-Fi-Film, nach dem euch der Kopf raucht

Der clevere Sci-Fi-Film Beyond the Infinite Two Minutes liefert genial durchdachte Zeitschleifen-Comedy ohne Schnitte. Den Geheimtipp gibt's jetzt bei Prime Video endlich im Abo zu streamen.

Das Science-Fiction-Genre brachte uns in diesem Jahr erstaunliche viele aufregende Geschichten rund um Zeitreisen und Zeitschleifen. Einer der innovativsten und kreativsten Beiträge dieser Gattung ist aber noch viel zu unbekannt. Der hirnverknotende Sci-Fi-Film Beyond the Infinite Two Minutes ist ein echter Geheimtipp.

Nachdem Beyond the Infinite Minutes im Juni erstmals in Deutschland fürs Heimkino erschienen ist, gibt es den Sci-Fi-Überraschungs-Hit nun erstmals in einer Streaming-Flatrate. Jetzt könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video im Abo * streamen.

Sci-Fi-Tipp bei Amazon: Beyond the Infinite Two Minutes ist wahnwitzig und komplex

Beyond the Infinite Minutes schafft die Gratwanderung zwischen sympathischem Humor und kniffliger Zeit-Spielereien und sorgt mehr als einmal für echtes Staunen. Dabei könnte das Konzept des Films nicht simpler sein.

Der Cafébesitzer Kato entdeckt eine außergewöhnliche Verbindung zwischen einem PC-Monitor in seiner kleinen Wohnung über dem Laden und einem Fernseher in seinem Café. Auf dem PC kann er Ereignisse sehen, die sich ein Stockwerk weiter unten exakt zwei Minuten in der Zukunft abspielen.

Hier gibt's den Trailer zum Sci-Fi-Film Beyond the Infinite Minutes:

Beyond the Infinite Two Minutes - Trailer (Deutsch) HD

Kato und seine Freunde müssen dieses Phänomen erstmal ausgiebig austesten, ehe der Film schließlich von Minute zu Minute wahnwitziger, komplexer und einfallsreicher wird. Viel mehr soll an dieser Stelle auch nicht zu den abgedrehten Ideen verraten werden, die das Sci-Fi-Comedy-Juwel auftischt.

Beyond the Infinite Minutes formt in gerade mal 70 Minuten (die sogar ein Making-of im Abspann beinhalten) ein genial durchdachtes und sich exponentiell verschachtelndes Puzzle. Noch verblüffender als die raffiniert konstruierte Story ist hingegen die Umsetzung.

Beyond the Infinite Two Minutes ist nämlich(mit ein paar notwendigen, aber sehr gut versteckten Schnitten) gefilmt. Dass der Film mit spärlichsten Mitteln und mit einem Iphone aufgenommen wurde, schmälert das Erlebnis überhaupt nicht. Dafür strahlt die

– und ebenso das spielfreudige Ensemble – zu viel Faszination aus.

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Beyond the Infinite Two Minutes schon gesehen?