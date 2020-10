Neu bei Amazon Prime: 5 spannende Film-Tipps und 2 richtig starke Serien

Wir zeigen euch die besten Neustarts der Woche bei Amazon Prime. In die Flatrate haben es wieder vor allem Horrorfilme geschafft. Außerdem gibt es 2 neue Serien, die sich lohnen.

Vor dem letzten Oktober-Wochenende hat Amazon Prime noch mal das Angebot aus Horrorfilmen aufgestockt. Die Neuzugänge reichen von brandneuen Schockern wie Come to Daddy bis zum Horrorklassiker Nosferatu - Phantom der Nacht aus dem Jahr 1979 von Werner Herzog und mit Klaus Kinski.

Seht hier unsere Genre-Empfehlungen für ein gelungenes Halloween-Wochenende mit Amazon Prime. Außerdem haben wir 2 Serientipps für euch.

Action und Horror: Die Film-Tipps bei Amazon Prime

Orphan - Das Waisenkind: Horror



Darum geht es: Um den Traum der kompletten Familie wahr werden zu lassen, adoptieren Ehepaar Vera Farmiga und Peter Sarsgaard in Orphan - Das Waisenkind Isabelle Fuhrman, die jedoch nicht so unschludig ist, wie sie tut.

Moviepilot-Wertung: 6.9

Come To Daddy: Horror

Darum geht es: In Come To Daddy erhält Norval (Elijah Wood) einen Brief von seinem Vater, der ihn zu sich ans Meer einlädt. Dunkle Geheimnisse könnten die Annäherung der entfremdeten Vater-Sohn-Beziehung in die Quere kommen.



Moviepilot-Wertung: 5.9

Nosferatu - Phantom der Nacht: Horror-Klassiker



Darum geht es: Der deutsche Vampir-Horrorfilm Nosferatu - Phantom der Nacht erzählt als Remake von Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) die Geschichte von Jonathan Harker (Bruno Ganz) und seiner jungen Frau Lucy (Isabelle Adjani), die in die Machenschaften des Grafen Dracula verwickelt werden.

Moviepilot-Wertung: 7.0

Blair Witch Project: Found-Footage-Horror

Darum geht es: Im Black Hill Forest, einer abgeschiedenen Waldgegend in Maryland, soll sie ihr Unwesen treiben: Die Blair-Hexe. Um einen Dokumentarfilm über die Legende zu drehen, begeben sich die drei Filmstudenten Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael C. Williams selbst mit Zelt und Rucksack in die Wildnis.

Moviepilot-Wertung: 6.1

Baby Driver: Heist-Action



Darum geht es: In Baby Driver bekommt der professionelle Fluchtwagenfahrer Ansel Elgort nach einem schiefgelaufenen Banküberfall Probleme, denen er nicht einfach davonfahren kann.



Moviepilot-Wertung: 7.2

Zwei starke neue Serien bei Amazon Prime

Utopia: Mystery-Thriller

Darum geht es: Die Amazon-Serie Utopia erzählt von einer Gruppe junger Menschen, die sich über das Internet kennen und plötzlich ins Visier einer geheimen Organisation geraten. Utopia basiert auf der gleichnamigen britischen Serie von Dennis Kelly und wurde von Gone Girl-Autorin Gillian Flynn für Amazon adaptiert.

Folgenanzahl: 8

Truth Seekers: Horror-Comedy



Darum geht es: Truth Seekers ist eine Horror-Comedy-Serie von den Shaun of the Dead-Veteranen Simon Pegg und Nick Frost aus dem Hause Amazon Prime Video, die von einem Ermittlerduo erzählt, das sich übernatürlichen Phänomenen annimmt.



Folgenanzahl: 8

