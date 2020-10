Neu bei Amazon Prime im November: Horror-Nachschub und viele richtig gute Filme

Amazon Prime stellt seinen proppenvollen Filmplan für November vor. Es erwarten uns massig Blockbuster und neuer Horror. Seht hier die Übersicht mit den Filmen und Serien.

Amazon hat ein klasse Angebot für uns im November. Der Streamingdienst haut einige starke Genre-Highlights in die Flatrate. Jordan Peeles Get Out-Nachfolger Wir ragt bei den Horrorfilmen heraus. Und mit Sonic the Hedgehog erwartet uns schon jetzt einer der erfolgreichsten Filme dieses Kinojahres. Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *

Alle neuen Filme im November bei Amazon Prime

Horrorfilme

Happy Deathday 2U ab 15.11.

Wir ab 25.11.

Action

96 Hours ab 02.11.

Sonic the Hedgehog ab 07.11

King Arthur ab 10.11.

Unbreakable - Unzerbrechlich ab 14.11.

Pearl Harbor ab 21.11.

Jede Sekunde zählt – The Guardian ab 23.11.

Deepwater Horizon ab 24.11.

Independence Day ab 28.11.

Independence Day 2: Wiederkehr ab 28.11.

Pathfinder – Fährte des Kriegers ab 30.11.

Komödien

Jexi ab 02.11.



Enkel für Anfänger ab 06.11.



The Grand Budapest Hotel ab 08.11.



Vielleicht, vielleicht auch nicht ab 19.11.



Der Hund Bleibt ab 20.11.



Friendsgiving ab 25.11

Uncle Frank ab 25.11.



Why Him? ab 27.11.



Der Teufel trägt Prada ab 29.11.

25 km/h ab 30.11.



Drama

Trance verfügbar ab 03.11.

FERRO ab 06.11.

Dying of the Light ab 12.11.

Die Wand ab 20.11.

8 Mile ab 22.11.

City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto ab 24. 11.

Dokus

Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart. ab 01.11.

KLOPP: THE INSIDE STORY ab 16.11.





Alle neuen Serien bei Amazon Prime im November

El Presidente – Staffel 1 (Synchro) ab 06.11.

The Pack – Staffel 1 (OV/OmU) ab 20.11.

Motherland: Fort Salem – Staffel 1 ab 20.11.

The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd – Staffel 3 ab 01.11.

Lucifer bei Amazon streamen: Was macht die Serie besonders?

Moviepilots Fantasy-Fachfrau Esther untersucht gemeinsam mit Andrea, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Worauf freut ihr euch?