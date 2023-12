Für Millionen Filmfans drehte er den besten Film aller Zeiten: Seit 10 Jahren fehlt von Meisterregisseur jede Spur und jetzt soll er für Netflix zurückkehren

Staffel 5 des Netflix-Hits Stranger Things wird heiß erwartet, ist aber gerade noch 100 Mal spannender geworden: Meisterregisseur Frank Darabont soll zwei Folgen der Serie inszenieren.

Was ist der beste Film aller Zeiten? Eine leidige Frage für alle Cineasten. Aber unzählige IMDb -Nutzer können sich seit Jahren tatsächlich auf ein Meisterwerk einigen: Die Verurteilten von Regisseur Frank Darabont ist die Krone der Filmgeschichte. Darabont hat sich seit Jahren aus Hollywood zurückgezogen. Und soll jetzt für Staffel 5 der Netflix-Serie Stranger Things zurückkehren.

Netflix holt Meisterregisseur für Stranger Things aus 10-Jahres-Pause

Wie Filmjournalist Jeff Sneider auf Theinsneider berichtet, verhandelt Darabont gegenwärtig mit Netflix über den Regieposten bei zwei Staffel 5-Folgen von Stranger Things. Sneider gilt als gut informierter Insider, dessen exklusive Enthüllungen sich häufig als Tatsachen herausstellen.

Schaut euch hier den Trailer zu Frank Darabonts Die Verurteilten an:

Die Verurteilten - Trailer (Deutsch)

Um welche Folgen es sich handelt oder wie die Story der Episoden aussieht, ist bisher nicht bekannt. Darabont trat zuletzt 2013 mit der Serie Mob City ins Licht der Öffentlichkeit und war in der Zwischenzeit lediglich als ungenannter Autor bei Filmen wie The Huntsman & The Ice Queen tätig. Seine Filme gelten insbesondere für die frühen Stranger Things-Staffeln als Inspiration.

Wann kommt Staffel 5 von Stranger Things zu Netflix?

Ein genauer Starttermin für Staffel 5 von Stranger Things steht bisher noch nicht fest. Wir rechnen frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit der Veröffentlichung. Die neuen Folgen des Netflix-Hits werden vermutlich nach einem langen Zeitsprung spielen.

