Neu bei Amazon Prime: Dieser Sci-Fi-Film ist ein einziger Albtraum und wird nie an Faszination verlieren

Amazon Prime hat gerade für Science-Fiction-Fans einiges zu bieten, allen voran eine erschreckende Dystopie voller verstörender und aberwitziger Bilder, die ihr nie wieder vergessen werdet.

Das Science-Fiction-Kino hat nicht nur Abenteuer in fremden Welten hervorgebracht. Oft werfen wir auch einen Blick in unsere eigene Zukunft auf der Erde – und die sieht in der Regel alles andere als rosig auf. 1984 und Fahrenheit 451 sind zwei der bekanntesten Dystopien, die uns vor totalitären Systemen warnen. Auf keinen Fall vergessen werden darf in dieser Auflistung der abgefahrene wie beängstigende Brazil.

Neu bei Amazon: Terry Gilliams Sci-Fi-Meisterwerk Brazil

Brazil entführt in eine grimmige Zukunft, in der wir uns in einer bürokratisch-technokratischen Welt mit faschistoiden Zügen wiederfinden, in der die Menschen streng überwacht werden. Das weiß niemand besser als Sam Lowry (Jonathan Pryce), der im Archiv des Informationsministeriums arbeitet. Auf keinen Fall will er riskieren, dass er sich irgendetwas zu Schulden kommen lässt, und erfüllt brav seine Aufgaben.



Früher oder später ereignet es sich dennoch, dass er die unterdrückenden Strukturen um ihn herum nicht länger ignorieren kann: Aufgrund eines Druckfehlers wird ein unschuldiger Mann verhaftet und zu Tode gefoltert. Auf der Suche nach Gerechtigkeit begegnet Sam der unerschrockenen Widerstandskämpferin Jill Layton (Kim Greist), in die er sich Hals über Kopf verliebt. Doch hat er auch das Zeug zum Revolutionär?

So düster und ernst die Prämisse von Brazil klingt: Kreativer Kopf hinter dem Science-Fiction-Film ist Terry Gilliam, der dafür bekannt ist, dass er sich an keine Genre-Regeln hält. Gilliam verwandelt die Dystopie in eine wahnwitzige Achterbahnfahrt durch die Irrwege des totalitären Bürokratiestaats und taucht in eine schwarzhumorige Satire ein, die mit sehr viel Fantasie und Detailverliebtheit zum Leben erwacht.

Allein das Produktionsdesign von Brazil ist absolut bemerkenswert. Stundenlang könnte man sich in den verwinkelten Sets verlieren, ehe sich ein Bilderstrudel aus grotesken und surrealen Eindrücken entfaltet, der einen direkt in den Abgrund dieser Welt stürzt. Gilliam erweist sich als anarchischer Filmemacher, der seine Gesellschaftskritik bewusst überhöht und einen schwindelerregenden, kafkaesken Albtraum schafft.

Ab wann kann man Brazil bei Amazon Prime streamen?

Wenn ihr Terry Gilliams außergewöhnliches Sci-Fi-Meisterwerk noch nicht gesehen habt oder nochmal schauen wollt, könnt ihr das ab sofort bei Amazon Prime tun. Seit wenigen Tagen befindet sich Brazil dort im Streaming-Abo.