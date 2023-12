Neu bei Amazon Prime: Ein extrem spannendes Kriegsfilm-Meisterwerk mit Burt Lancaster, dessen Regisseur nur gegen einen Ferrari mitmachen wollte

Bei Amazon Prime gibt es jetzt einen grandios spannenden Kriegsfilm mit Burt Lancaster zu streamen, der viel zu unbekannt ist. Regisseur John Frankenheimer machte seinen Job nur gegen einen Ferrari.

Manche Storys aus der Filmgeschichte sind einfach zu skurril, um wahr zu sein. So etwa die Entstehungsgeschichte des Kriegsfilm-Klassikers Der Zug mit Burt Lancaster (Lohn der Angst), den immer noch viel zu wenige kennen. Regie-Legende John Frankenheimer lieferte zwar ein Meisterwerk ab, verlangte aber einen Ferrari, bevor er auch nur einen Finger krümmte. Den Film gibt es jetzt bei Amazon Prime Video zu streamen.

Bei Amazon Prime: Burt Lancaster kämpft in Kriegsfilm-Meisterwerk um Pablo Picasso

Der Zug spielt 1944 in Paris. Kurz vor dem Einmarsch der Alliierten versucht die Wehrmacht unter Franz von Waldheim (Paul Scofield), unschätzbare Kunst-Meisterwerke von Pablo Picasso oder Paul Gauguin per Zug nach Deutschland zu verschleppen. Der französische Widerstandskämpfer Paul Labiche (Burt Lancaster) versucht mit seinen Kameraden, den Diebstahl aufzuhalten.

MGM Burt Lancaster in Der Zug

Frankenheimer, der kurz nach Drehbeginn für den gefeuerten Arthur Penn (Bonnie and Clyde) einspringen sollte, schuf ein Meisterwerk. Wenn Lancaster die deutsche Wehrmacht durch geschickte Finten an der Nase herumführt und dabei ein ums andere Mal nur knapp dem Tod entrinnt, krallen sich alle Zuschauer:innen schweißgebadet in ihre Sessel. Dabei wollte Frankenheimer den Job ursprünglich nur gegen einen Sportwagen übernehmen.

Nachdem er Penn gefeuert hatte, brauchte Star Lancaster dringend einen Regisseur und bot seinem Freund Frankenheimer den Posten an (via PBS ). Der nutzte die Notlage der Produktion offenbar schamlos aus: Bevor er den Regiestuhl auch nur anrührte, ließ er sich vertraglich einen Ferrari, freie Hand beim Schnitt und seinen Namen im Titel zusichern. Der daraufhin als John Frankenheimer's The Train gestartete Kriegsfilm begeistert Action-Fans seit nunmehr 59 Jahren.

