Bei Amazon Prime: Größenwahnsinniger Kriegsfilm mit Sylvester Stallone, der den Regisseur wegen zu hübscher (!) Gegner feuerte

Bei Amazon Prime gibt es einen spektakulären Kriegsfilm mit Sylvester Stallone zu sehen. Der Action-Star feuerte seinen Regisseur während der Produktion aus einem skurrilen Grund.

Mit Rambo legt man sich besser nicht an. Das lernten im Fall von Rambo III nicht nur dessen sowjetische Gegner, sondern auch der erste Regisseur des Films. Sylvester Stallone fand nämlich seine Feinde im Film zu schön. Das ist kein Witz.

Kriegsfilm bei Amazon Prime: Sylvester Stallone warf seinen Regisseur vom Set

Zu Beginn von Rambo III hat Elite-Soldat John Rambo (Stallone) das Kriegshandwerk an den Nagel gehängt. Als sein Mentor Trautman (Richard Crenna) ihn für einen geheimen Einsatz im Krieg in Afghanistan rekrutieren will, lehnt er ab. Erst als Trautman an der afghanischen Grenze von Sowjet-Soldaten gefangengenommen wird, greift Rambo wieder zu den Waffen.

Schaut euch hier den Trailer zu Rambo III an:

Rambo III - Trailer (Deutsch) HD

Rambo III ist mit seinen bombastischen Schlachtszenen der erste echte Kriegsfilm der Reihe. Hauptdarsteller und Produzent Stallone sicherte sich ein damals unfassbares Budget von 63 Millionen Dollar, das den Action-Kracher für kurze Zeit zum teuersten Film aller Zeiten machte (via Screenrant ). Der Hollywood-Star hatte für seinen dritten Auftritt eine klare Vision. Eine Vision, die Regisseur Russell Mulcahy offenbar ganz und gar nicht teilte.

Der Bruch zwischen beiden kam schnell und heftig. Ausgelöst wurde er durch eine skurrile Detail-Frage, wie Stallone später Ain't It Cool erklärte:

[Mulcahy] hatte den Auftrag, am Drehort Israel zwei Dutzend brutal aussehende russische Gegenspieler aufzutreiben. Ihr Anblick sollte dein Blut gefrieren lassen. Aber als ich ankam, hatte er zwei dutzend blonde, blauäugige Schönlinge ausgewählt, die den Verlierern eines Surf-Wettbewerbs ähnelten. Ich erklärte ihm meine Enttäuschung, aber er war anderer Meinung. Also bat ich ihn und seine Chiffon-Armee, das Feld zu räumen.

Mulcahy wurde durch Peter MacDonald (Die unendliche Geschichte III) ersetzt, der später erklärte, er sei an der Rambo-Figur gescheitert (via Film International ). Allem Anschein nach hatte Stallone seinen Willen in jeder Hinsicht durchgesetzt. Verglichen mit dem Vorgänger Rambo II - Der Auftrag entwickelte sich der Film an den Kassen dennoch zur Enttäuschung. Während Teil 2 in den USA noch 150 Millionen einspielte, kam die Fortsetzung nur auf 53 Millionen Dollar. (via The Numbers ).

Eine der größten Sylvester Stallone-Niederlagen ist jetzt wahr geworden

Podcast: Das sind die Netflix-Highlights 2024 vom Sci-Fi-Epos bis zum Fantasy-Remake

Für 2024 wurden bereits viele spannende Netflix-Filme und -Serien angekündigt. Wir stellen euch die 9 spannendsten kommenden Netflix-Projekte vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.